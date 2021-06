Santiago comienza nueva cuarentena por aumento de casos covid-19 pese a vacunación

Es la tercera vez que las autoridades sanitarias decretan esta medida excepcional de confinamiento masivo desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país, el pasado 3 de marzo de 2020.

Las restricciones en la capital, que afectan a más de 7 millones de ciudadanos, contemplan la excepción para las personas inmunizadas que dispongan del pase de movilidad entregado por el gobierno para circular en el interior de su comuna (municipio) durante el día, ya que todavía rige el toque de queda nocturno impuesto al comienzo de la pandemia.

La medida ha despertado voces a favor y en contra. Aunque algunos apoyan el control sanitario, otros señalan que las personas de menores recursos necesitan salir a trabajar.

"Me puede gustar o no gustar, pero creo que es necesario", dijo a la AFP Pascual, un hombre de 75 años que no dio su apellido. "Hay mucha gente que tiene que salir porque no tiene qué comer, tiene que trabajar en algo. No es la mejor solución pero es la única que hay en este momento".

Chile registró este sábado 7.624 casos y 107 muertes por covid-19, lo que suma un total de más de 1,4 millones de contagios y más de 30.000 decesos.

Al mismo tiempo, el país sudamericano ya vacunó con al menos una dosis a 11,3 millones de personas, y con dos a 8,8 millones de los más de 15,2 millones que comprenden la población objetivo -de los 19 millones de habitantes de Chile-.

Sin embargo, el rápido avance de la vacunación no ha evitado que los casos sigan aumentando.

La cuarentena "me parece bien porque la pandemia está descontrolada, el gobierno es una basura y no ha sabido gestionar esto desde el día uno. La vacuna no previene el contagio y simplemente evita que los hospitales estén tan llenos", señaló a la AFP un joven de 29 años que se identificó como Matías.

Chile ha recibido hasta el momento 22,7 millones de dosis de las vacunas Sinovac (17,1 millones), Pfizer/BioNTech (4,5 millones), AstraZeneca (693.600, también a través de Covax) y CanSino (300.000), y recientemente aprobó el uso de Janssen de Johnson & Johnson.