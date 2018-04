Santos asegura que Piñera ofreció Chile como sede para negociaciones de paz con el ELN

"Esta mañana me llamó el presidente Sebastián Piñera de Chile, me dijo que se ofrece con entusiasmo para ser sede de esas conversaciones con el ELN ahora después de que el Ecuador decidió que no iba a continuar", manifestó Santos en un acto con agricultores en Supía, localidad del departamento de Caldas, en el centro del país.

El pasado miércoles el Gobierno de Ecuador anunció que dejará de ser garante y país sede de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) debido a los actos terroristas cometidos por esa guerrilla.

"El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso a la canciller María Fernanda Espinosa informar a su par en Colombia, (María Ángela Holguín), que Ecuador suspende su condición de garante de los diálogos de paz entre el Gobierno del vecino país y la guerrilla ELN, que se llevaban a cabo en territorio ecuatoriano", informó en un comunicado el Gobierno ecuatoriano.

Santos detalló que la misma oferta de Chile la ha recibido de Brasil, Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz con esa guerrilla, grupo del que también hace parte Venezuela.

Santos agregó que están en conversaciones con el Gobierno ecuatoriano para determinar la forma cómo se levantará la mesa de negociación en Quito.

"Estamos en este momento decidiendo cuál es el paso a seguir, si Ecuador quiere que salgamos de inmediato o si quiere que termine este ciclo y que el próximo ciclo lo hagamos en otro país", aseguró el mandatario.

De igual forma recalcó que las "negociaciones continúan" y que se está "avanzando" para entregar al próximo presidente colombiano, que asumirá el 7 de agosto, un "proceso que vaya en la dirección correcta".

"Ojalá (entregue el Gobierno) con unos acuerdos básicos como el cese al fuego, la cantidad de vidas que logramos salvar durante esos meses donde estuvimos con cese el fuego fueron un número extraordinario, y de eso también se trata la paz, de salvar vidas", afirmó en referencia a la tregua de cien días que estuvo vigente entre octubre de 2017 y enero pasado.

La situación en la frontera de Colombia con Ecuador se ha tensado en las últimas semanas debido a los ataques de las disidencias de las FARC, que se atribuyeron entre otros el secuestro y asesinato de un equipo periodístico del diario El Comercio de Quito.