Santos reitera las críticas a Maduro e insiste en un corredor humanitario

Así lo aseguró el jefe de Estado colombiano en una declaración que dio en la Casa de Nariño durante la presentación de un decreto que beneficia a personas inscritas en el registro administrativo de migrantes venezolanos y colombianos retornados.

Santos, que entregará la Presidencia el próximo martes a su sucesor, Iván Duque, subrayó la "condena a las acciones del régimen venezolano que ha generado esta crisis humanitaria".

Añadió que los problemas generados por la migración los siente no solamente Colombia sino que ya se hacen palpables en "los demás países de América Latina que están sufriendo esas consecuencias de un régimen que no escucha y que parece que está en un estado de negación total porque no solamente no escucha sino que no actúa".

Sin embargo, Santos agregó que así como critica al Gobierno de Maduro, los colombianos son "generosos con nuestros hermanos venezolanos que sufren las consecuencias de las decisiones de este régimen".

En esa dirección el gobernante reiteró el llamado a Maduro "para que por lo menos permita un canal humanitario que alivie en algo el sufrimiento de su pueblo".

Santos enfatizó que "el mundo entero está cada vez más aterrado" con lo que esta sucediendo en Venezuela del que dijo es un país con las mayores reservas de petróleo del mundo pero que en estos momentos su población "se está muriendo de hambre y muriendo de enfermedades por falta de medicamentos".

"Esta es una situación que realmente nos conmueve el corazón y por eso tenemos los colombianos que ser solidarios con nuestros hermanos venezolanos", concluyó.

Venezuela está sumida desde hace años en una profunda crisis económica, política y social que ha llevado a que miles de sus ciudadanos busquen refugio en otros países como Colombia.

El gerente de Frontera con Venezuela de la Cancillería colombiana, Felipe Muñoz, dijo el pasado 13 de junio que más de un millón de personas migraron de ese país a Colombia en los últimos 15 meses, de las cuales 819.000 lo hicieron con "vocación de permanencia".