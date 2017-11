Senador chileno agredido dice que supuesto atacante tenía acento colombiano

Relacionados Atacan a golpes y cuchilladas a senador que busca reelegirse en Chile

"Era una persona de color, con acento colombiano", dijo Rossi a periodistas locales tras recibir el alta en una clínica privada en la que ingresó este miércoles, tras haber sido atendido de sus heridas en el hospital de la ciudad, a 1.854 kilómetros de Santiago.

"No cumplieron su objetivo, yo estoy muy tranquilo, siempre voy de frente, y voy a ganar este domingo le guste a quien le guste", dijo el parlamentario, quien matizó que no quería "contribuir a ningún tipo de estigma".

Rossi, un exsocialista que renunció a su partido tras verse involucrado en la financiación ilegal de su anterior campaña electoral desde empresas privadas y está actualmente desaforado, ha planteado la expulsión de los inmigrantes ilegales como uno de los puntos principales de su campaña.

Hoy negó ser xenófobo, aseveró que sus propuestas apuntan "a extranjeros que son parte del crimen organizado" y sostuvo que Iquique "es la ciudad con más temor de Chile".

"No me intimidan, no me amedrentan", aseguró y consideró el ataque en su contra "una muestra del nivel delictivo que vive la ciudad".

Afirmó además que en Iquique "el 50 % de las armas están en manos de chilenos y la otra mitad en manos de colombianos que llegan a Chile con conocimientos criminales".

"Si hay personas que se atreven a atacar a plena luz del día a un senador, imaginen lo que le pasa a la gente día a día", añadió Rossi, que el pasado octubre denunció haber recibido amenazas por su postura sobre la inmigración.

La presunta agresión ocurrió ayer cuando Rossi acudió a un local en el que almacenaba propaganda, tras recibir una llamada en la que la advirtieron que había personas robando material.

Al entrar, según relató, recibió golpes en la cabeza y unas puñaladas en el abdomen, mientras el agresor le decía "te lo advertimos". En un comienzo se habló de dos atacantes, pero después la policía lo descartó.

Rossi quedó inconsciente y fue encontrado después por personas de su equipo electoral, que avisaron a la policía y lo trasladaron al hospital.

Preguntado por qué acudió solo al lugar, dijo que es lo que hace habitualmente. "Se me ha ofrecido protección policial y nunca la he necesitado. No quiero ir por ahí con policías (...). La pregunta es por qué no se puede andar solo en Iquique", dijo.

Un escáner reveló la inexistencia de lesiones cerebrales y las puñaladas fueron cortes superficiales de tres y siete milímetros.

Rossi afirmó hoy que las cuchilladas no penetraron porque logró bloquearlas al defenderse e insistió en que la agresión "tiene que ver con ciertos grupos de crimen organizado que están en esta región".

Rossi, con el prestigio consumido por la financiación ilegal de su campaña, desaforado y distanciado de su partido, es candidato independiente y las encuestas le dan bajas opciones de ser reelegido en la región de Tarapacá, donde se eligen dos senadores.

Uno de sus principales enemigos políticos, el diputado comunista Hugo Gutiérrez, planteó que el ataque debe investigarse como un "autoatentado", mientras en las redes sociales arrecian las acusaciones de fraude.

"Hace rato que no hablo de Gutiérrez. En broma me han comentado que el diputado pudo haber ordenado la agresión. Quiero decirle que esté tranquilo, que su maldad no llega a tanto", comentó Rossi, que agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido.