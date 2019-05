Sindicatos de Ecuador advierten de huelga nacional si Moreno cede al FMI

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) advirtió este miércoles de la convocatoria de una huelga nacional si el Gobierno de Lenín Moreno no desiste de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, a su juicio, ha originado una cadena de despidos en el sector público.

"Sí el Gobierno persiste en aplicar políticas que vayan en contra de los trabajadores y de la mayoría del pueblo ecuatoriano se enfrentará a una huelga nacional", afirmó a Efe José Villavicencio presidente saliente del FUT, la mayor central obrera de Ecuador.

"Estamos preparando, estamos analizando porque declarar la huelga no es de decreto sino de responsabilidad, de preparación y en ese marco estamos", añadió Villavicencio, quien hoy entregó su gestión a Mesías Tatamuez.

Ambos dirigentes sindicales participaron este miércoles en una manifestación por las calles de Quito en la que miles de personas conmemoraron el Día Internacional del Trabajador y protestaron contra las políticas "neoliberales" que pretende implementar el Gobierno ecuatoriano, supuestamente, con recetas del FMI.

Tatamuez, quien dirigirá el FUT por dos años, declaró a Efe que su tarea será "decirle al Gobierno que nosotros dialogaremos, pero siempre y cuando el Gobierno vaya a cumplir, no creemos en los diálogos de sordos".

Asimismo apuntó que la huelga nacional "dependerá" de si el Gobierno "sigue cumpliendo las ordenes del FMI y de los empleadores".

A juicio de los sindicalistas, las recetas de la organización internacional afectan a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano porque hay "más despidos en el sector público y pretenden concesionar las empresas estatales".

Villavicencio aseguró además que en las reformas tributarias pretenden incrementar el IVA, así como subir los años para la jubilación.

La marcha avanzó por la calles del centro de Quito hasta llegar a la Plaza San Francisco, no lejos de la presidencia ecuatoriana.

Durante el recorrido, los participantes corearon consignas como "no más despidos", "no más privatizaciones", "no a los paquetazos", en alusión a recientes medidas de recorte adoptadas por Moreno, y que han supuesto el despido de miles de trabajadores de la inflada maquinaria gubernamental dejada por su predecesor, Rafael Correa (2007-2017).

"¡No FMI, no FMI!", insistían algunos de los manifestantes, que portaban banderas rojas en alusión "a la sangre de la clase obrera".

"Ajustes fiscales, flexibilidad laboral, desmantelar salud y educación. Porque donde manda el FMI manda capitán", decía otra pancarta.

En ese sentido, el presidente del grupo socio-sindical Frente Popular, Nelson Erazo, argumentó que las políticas de la entidad internacional han "quebrado economías" en países como Grecia, España, Argentina, Brasil.

"Exigimos la salida inmediata del FMI y vamos a defender si es necesario con nuestra vida a las empresas estatales", dijo.

La manifestación de hoy en Quito, hubo otra en Guayaquil, fue una mezcla de consignas y mensajes, y mientras unos exigían poner fin a la corrupción, declarar la lucha a las drogas, otros pedían legislar, por ejemplo, en defensa de las trabajadoras sexuales.

La manifestación fue también reflejo de la lucha, desde hace casi dos años, entre correístas y morenistas, que marca y agita la vida política del país.

"Hasta 73.000 millones de dólares que no se recuperará un solo centavo, del dinero que se llevó el correísmo... Ni correa ni Moreno, la lucha es del pueblo", gritaba por un altavoz un representante de los sindicatos.

Hacia el final de la concentración, se produjo un enfrentamiento entre agentes de la policía y militantes de otra protesta que lanzaron palos y botellas a los agentes.

"Eran personas que se encontraban con bombas molotov y que reaccionaron contra la Policía incitando a la violencia", explicó a Efe la teniente coronel, Doris Vallejo.

La portavoz policial destacó que hubo "enfrentamientos con estas personas, más no con las de la marcha que estuvieron desde la mañana", convocada por los sindicatos.