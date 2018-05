Situación de Lula es estrictamente judicial, afirma el Gobierno de Brasil

"La cuestión del expresidente Lula es determinada por el Poder Judicial. En Brasil respetamos la separación de poderes, no vamos a cuestionar una decisión del Poder Judicial", afirmó el ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, en una audioconferencia con medios internacionales.

El exmandatario brasileño (2003-2010) empezó a cumplir en abril en Curitiba (sur) una condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Lula lidera las encuestas, con casi un tercio de la intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre, aunque su candidatura es prácticamente inviable debido a que ya fue condenado en segunda instancia.

"Como presidente, he defendido por todos los medios la lucha contra la corrupción, y no acepto que se me impute este tipo de crimen mediante una farsa judicial", escribió Lula en Le Monde.

Al ser interrogado sobre esa columna, Padilha subrayó que Lula "tuvo un proceso formal, donde se respetó su derecho a la defensa" y que sus abogados todavía disponen de recursos ante instancias superiores.

Pérdida de beneficios

Un juez federal del interior de Sao Paulo ordenó el jueves retirar a Lula los beneficios de los que goza como ex jefe de Estado, como el de contar de forma vitalicia con hasta ocho funcionarios (asesores, guardaespaldas y choferes) pagados por la Presidencia, al considerar que ya no los precisa en prisión.

Los abogados de Lula, que todavía no habían sido oficialmente notificados, dijeron estar "perplejos" y que recurrirán pidiendo una medida cautelar.

"Ningún juez puede retirar derechos y prerrogativas instituidas por ley a un expresidente de la República", afirmaron los abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Zanin Martins en un comunicado.

"Incluso frente a su momentánea privación de libertad, basada en una decisión injusta y no definitiva, Lula precisa el apoyo personal que tiene asegurado por ley", añadieron.

La decisión atiende un pedido del Movimiento Brasil Libre (MBL), de derecha, que milita contra el expresidente.

"Basta de privilegios para corruptos", celebró el MBL en su página de Facebook al conocer la medida judicial.

¿Temer candidato?

Los comicios de octubre se presentan como los más inciertos de las últimas décadas, con el candidato más popular tras las rejas, el ultraderechista Jair Bolsonaro segundo en los sondeos y ningún candidato fuerte que apoye la continuidad de los ajustes fiscales reclamados por el mercado.

Padilha afirmó que el propio Temer todavía está evaluando si será candidato: "Puede llegar a serlo, en la medida que podamos consolidar su candidatura".

Algo que parece difícil mirando la encuestas: Temer ostenta como mandatario una popularidad de apenas 4,3%, según el último sondeo realizado por la consultora MDA publicado esta semana, y su intención de voto es de 0,9%.

Según el mismo sondeo, 87,8% de los encuestados respondió que "no lo votaría de ninguna manera".

Temer, de impronta conservadora y que accedió al poder tras el impeachment de su exaliada Dilma Rousseff, se convirtió en 2017 en el primer presidente de la historia de Brasil en ser acusado formalmente durante su mandato. Fue denunciado dos veces por la Fiscalía General por corrupción pasiva, asociación para delinquir y obstrucción a la justicia.

Las acusaciones fueron congeladas por la Cámara de Diputados, pero podrán ser analizadas por la justicia una vez que Temer deje el cargo.