"Me parece que el Congreso no debería aprobar esas salidas porque no podemos enviar fuera del país a un presidente corrupto, que no quiere venir a la comisión Lava Jato a responder por todos los actos de corrupción", dijo a periodistas el representante Héctor Becerril, vocero de Fuerza Popular (FP, derecha populista), primera minoría en el parlamento.

Kuczynski solicitó al Congreso que lo autorice a viajar a Cartagena, el 26 de febrero, para una reunión bilateral con su par colombiano Juan Manuel Santos, y luego a Santiago el 10 de marzo para la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, Sebastián Piñera.

Según la ley peruana, el presidente de la República no puede salir fuera del país sin permiso del Congreso.

"Mal haríamos en avalar su presencia en eventos internacionales", acotó Becerril, quien subrayó que el Congreso no debería otorgar ningún permiso a Kuczynski hasta que no reciba a la comisión parlamentaria conocida como "Lava Jato".

Dicha comisión investiga los nexos entre políticos peruanos y empresas brasileñas, en el marco del megaescándalo de corrupción desatado en la región por el gigante de la construcción Odebrecht.

El vocero de FP, el influyente partido populista de derecha que lidera Keiko Fujimori, recordó que Kuczynski dijo que asistiría a la comisión investigadora tras superar un proceso de destitución presidencial -impulsado por FP y el izquierdista Frente Amplio- el 21 de diciembre.

Becerril indicó que propondrá a su bancada, que cuenta con 61 bancas sobre un total de 130 congresistas, votar en contra de un viaje del presidente al extranjero.

Kuczynski podría afrontar a partir de marzo otro proceso de destitución si prosperan dos pedidos presentados el jueves pasado por sendas agrupaciones minoritarias de izquierda, que lo denuncian por negociar el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori y presuntos lazos de corrupción con Odebrecht por haber brindado asesorías hace una década cuando era funcionario público.