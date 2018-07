Suiza dice que la cooperación anticorrupción con Brasil avanza y es 'fructífera'

"Las autoridades brasileñas están muy comprometidas en el combate a la corrupción" y "el intercambio de informaciones y experiencias" entre Suiza y Brasil "es muy fructífero en esa área", señaló Maurer en una rueda de prensa en Sao Paulo.

El ministro suizo encabeza una delegación de marcado perfil económico que estos días se encuentra de visita en Brasil para explorar oportunidades en el uso de nuevas tecnologías para empresas del sector financiero (fintechs) y estrechar los lazos económicos.

Preguntado sobre la colaboración que mantienen los dos países en relación a la operación Lava Jato, que investiga los millonarios desvíos que ocurrieron durante una década en la petrolera estatal Petrobras, Maurer indicó que "varias cuestiones técnicas" aún "deberán ser respondidas", pero que "hay evoluciones".

"Desde el punto de vista jurídico es un caso muy difícil en el que trabajar, pero sí hay evoluciones", aseveró.

Brasil y Suiza, país donde algunos brasileños investigados por corrupción, entre ellos varios políticos, han depositado dinero de origen ilícito, firmaron en mayo pasado un acuerdo para eliminar la doble tributación en relación a los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal.

Previamente, ambos países ya sellaron en noviembre de 2015 otro acuerdo para el intercambio de informaciones sobre materia tributaria y un año después suscribieron una declaración conjunta para el trueque automático de informaciones fiscales.

La operación Lava Jato destapó el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y ha llevado a prisión a importantes empresarios y políticos, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

El titular de Finanzas suizo recordó que están "juntando informaciones (financieras) al respecto de 41 países, entre ellos Brasil", y que esos datos, referentes a este año, serán presentados a las autoridades pertinentes en "septiembre de 2019".

"El intercambio de informaciones entre las autoridades fiscales de un país y de otro tiene por objeto identificar qué contribuyentes no están pagando sus impuestos y hacer que estos los paguen debidamente", explicó Maurer.

No obstante, el ministro indicó que la lista de contribuyentes brasileños en Suiza no es muy extensa porque "la mayoría de informaciones son al respecto de contribuyentes europeos". "Brasil ya tuvo dos amnistías fiscales recientemente y por causa de eso partimos del principio de que habrá pocos contribuyentes que no participaron de esas amnistías y que todavía tienen su dinero en Suiza", añadió.

Según divulgó el diario 'O Globo' en mayo pasado, la Policía brasileña investiga a 660 brasileños sospechosos de tener cuentas secretas o inversiones en la filial suiza del banco HSBC, entre ellos "grandes empresarios" del sector financiero, construcción civil e industria.

Tras su visita a Brasil, la delegación suiza viajará a Argentina, donde Maurer participará el día 20 en la reunión de ministros de Finanzas del G20.