Chile instala Convención Constitucional que redactará nueva Carta Magna

Por AFP



En una sesión marcada por la tensión se instaló este domingo la Convención Constitucional de Chile en la antigua sede del Congreso en Santiago, tras una interrupción debido choques entre la policía y un centenar de manifestantes afuera del recinto.

Para retomar la sesión e instalar el órgano que redactará la nueva Constitución, la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, que preside la ceremonia, juramentó a los 155 integrantes tras constatarse que ya "no hay represión, no hay detenidos, no hay lesionados" por los enfrentamientos.