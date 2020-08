Estados Unidos apoya a Ecuador en vigilancia de flota pesquera china cerca de Galápagos

"Apoyamos firmemente los esfuerzos de Ecuador para garantizar que las embarcaciones con bandera de la RPC (República Popular China) no participen en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", señaló una declaración atribuida al secretario de Estado Mike Pompeo.

Hace dos semanas la Armada de Ecuador alertó que una flota pesquera compuesta por unas 260 embarcaciones, en su mayoría de nacionalidad china, navegaba cerca de las Galápagos.

El funcionario estadounidense destacó que el gobierno ecuatoriano advirtió que los cientos de barcos chinos que navegan "cerca de la importante reserva marina de Galápagos (...) cosechan tiburones en peligro de extinción para obtener sus aletas, junto con muchas otras especies protegidas".

Quito expresó su "malestar" por la presencia de los pesqueros cerca de las islas Galápagos, localizadas en el Pacífico a 1.000 km de la costa ecuatoriana, que tienen uno de los ecosistemas más frágiles, con flora y fauna únicas en el mundo.

"Es más importante que nunca que la comunidad internacional defienda el estado de derecho e insista en una mejor gestión ambiental de Pekín", manifestó el diplomático estadounidense.

Pompeo agregó que "China subsidia la flota pesquera comercial más grande del mundo, que viola rutinariamente los derechos soberanos y la jurisdicción de los estados costeros, pesca sin permiso (...)".

"La flota pesquera internacional se encuentra fuera de la zona económica exclusiva y la preocupación está en qué momento pueden penetrar o infiltrarse en la zona económica exclusiva" de Galápagos, advirtió el martes a la prensa el ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín.

En 2017 Ecuador capturó dentro de la reserva marina de Galápagos un barco de bandera china con 300 toneladas de fauna marina, incluidas especies de tiburón en peligro de extinción.

En ese archipiélago ecuatoriano se han reportado más de 2.900 especies marinas y en él existe un santuario de 38.000 km2, entre las islas Darwin y Wolf, donde está la zona con mayor población de tiburones del planeta.