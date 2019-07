Venezuela denuncia la presión de EE.UU. contra los No Alineados para impedir una reunión

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció este lunes que Estados Unidos presionó a los miembros del Movimiento de países No Alineados (Mnoal) para que no asistieran a la reunión ministerial que se realizó el pasado fin de semana en Caracas, al tiempo que celebró el fracaso de la supuesta maniobra.

"Esta cumbre (...) fue más bien víctima y sujeto de presiones por parte de la diplomacia estadounidense. Quizá algunos delegados en alguna oportunidad podrán relatar las llamadas que recibieron, la presión que recibieron en sus capitales (...) para que no vinieran a Venezuela", dijo Arreaza en rueda de prensa.

El ministro de Exteriores venezolano celebró en ese sentido el fracaso de "la diplomacia de la guerra" y señaló que en el encuentro participaron las 120 delegaciones que son miembros del movimiento.

"Estuvieron las organizaciones también invitadas, los países observadores y algunos países especialmente invitados a Venezuela como el caso de la República Popular China y también un viceministro de la Federación de Rusia, Serguéi Riabkov", continuó.

Indicó que el encuentro fue un éxito y que las delegaciones de loa países reconocieron el "liderazgo" del gobernante Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada por la oposición y parte de la comunidad internacional tras haber sido elegdio en unos comicios en los que los principales líderes opositores no pudieron participar.

"No van a poder aislar a Venezuela hagan lo que hagan", afirmó el canciller venezolano respecto las acciones que ha emprendido Estados Unidos contra el Gobierno de Maduro.

Asimismo, aseguró que los 120 países miembros del Mnoal expresaron su intención de llevar a cabo "acciones concretas si acaso se atreviere EE.UU. a desafiar las credenciales oficiales de Venezuela en Naciones Unidas".

Se refirió a las denuncias de la crisis humanitaria en el país para señalar que desde septiembre pasado ha sostenido encuentros con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a quien le ha manifestado que su país está dispuesto a aceptar donaciones a través del organismo.

"Bueno, estamos esperando, parece que no era tan urgente, parece que no había tanta emergencia en Venezuela que desde febrero el sistema de Naciones Unidas está trabajando un plan de respuesta para este tema para Venezuela y todavía no tienen un dólar", continuó.

En ese sentido, culpó a países como EE.UU. y Canadá de una "gran operación" contra su país al señalar que estas naciones son grandes donantes que "no van a querer donar porque en realidad no les interesa Venezuela".