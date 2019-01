Víctimas acusan en Chile a empresarios de pagar la defensa de curas pedófilos

"Recordemos que grandes empresarios pagaron la defensa de curas como Fernando Karadima -un influyente sacerdote dentro de la Iglesia- y en el caso exacto de los Maristas no sabemos quiénes están financiando las defensa de los abusadores", señaló Isaac Givovich, una de las víctimas de la congregación Marista.

En una breve rueda de prensa, señaló que a los sobrevivientes (víctimas) "les ha costado mucho llevar adelante las defensas y por eso mismo es muy importante que haya transparencia por parte de la Iglesia y diga quién está pagando las defensa de esos delincuentes".

"Nos llama la atención y nos preocupa las grandes defensas corporativas que están financiando a los hermanos Maristas, en nuestro caso, y también en otros sacerdotes. No creemos que sea gratis, eso no existe, no sabemos si la Conferencia Episcopal de Chile los estará financiando", aseveró.

Ante una consulta de Efe, Givovich sostuvo que los afectados mantienen "serias dudas" de si los empresarios han estado pagando nuevamente la defensas de los pedófilos o han sido las congregaciones. "Lo sabremos y tendrán que dar cuenta de ello", recalcó antes de ingresar a una reunión junto a otras víctimas.

Todos ellos se juntaron este miércoles en la sede de la Pastoral Social Cáritas Chile para analizar la inédita determinación del papa Francisco de promover un proceso penal en la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las denuncias por abuso sexual interpuestas contra algunos religiosos de la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile.

Además, el papa designó a Pilar Ramírez, directora del Departamento de Prevención de Abusos del Episcopado, a "acompañar pastoralmente, en nombre de la Iglesia, a las personas que han formulado las denuncias".

Los hermanos Maristas en Chile se han visto salpicados ante una serie de denuncias de abuso sexual, presentadas por exalumnos del Instituto Alonso de Ercilla y en el Colegio Marcelino Champagnat, ambos en Santiago y pertenecientes a esa institución.

A principios de 2018, los hermanos Maristas nombraron al salesiano David Albornoz Pavisic como investigador canónico para esclarecer estos hechos.

Sin embargo, la investigación culminó en septiembre de 2018 y la congregación no ha informado sobre sus resoluciones y sanciones. Como dicha institución no pertenecen al clero, es que Francisco dispuso que se promoviera un proceso penal en la Congregación para la Doctrina de la Fe.

La Fiscalía chilena recibió 28.132 denuncias de delitos sexuales en 2018, casi un 25 % más que el año anterior y la cifra más elevada desde que entró en vigencia el actual sistema procesal penal el año 2000, según un informe del Ministerio Público difundido este mes.

Dentro de la categoría de delitos sexuales, las denuncias de abuso sexual subieron un 25,3 % y las de violación lo hicieron un 22,9 %.

Entre las denuncias de violación, el 71,3 % de las víctimas eran menores de edad, precisó la Fiscalía chilena en su informe anual estadístico.

El Ministerio Público chileno investiga 148 casos de presuntos abusos sexuales cometidos por personas vinculadas a la Iglesia católica, mientras que el número de víctimas asciende ya a 255, informó el pasado 8 de enero el fiscal nacional, Jorge Abbott.

El máximo responsable de la Fiscalía actualizó las cifras de investigaciones de presuntos abusos sexuales del clero chileno y destacó que una parte importante de esas causas se han abierto en la Fiscalía regional chilena de O'Higgins.