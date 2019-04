El chavismo aprueba el enjuiciamiento de Guaidó, que llama a la gente a la calle

En una sesión con gritos de "paredón" y peticiones de "tribunales populares" para juzgar a los opositores, la ANC aprobó sin decirlo expresamente el levantamiento de la inmunidad de Guaidó tras acusarlo por actos terroristas y crímenes de lesa humanidad.

El foro chavista dio luz verde a la continuidad del enjuiciamiento después de que ayer el presidente Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, le solicitara "el allanamiento a la inmunidad parlamentaria" de Guaidó tras declararlo en desacato.

El punto primero del decreto establece "autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (...) de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

El artículo 200 de la Constitución venezolana establece que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá "en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento".

"Esto es parte de la historia nuestra", indicó el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, al celebrar la adopción de la medida en un decreto en el que no se mencionó formalmente el término inmunidad.

"Queda el Supremo autorizado y démosle el tiempo a la justicia", agregó Cabello.

La Fiscalía mantiene una investigación abierta a Guaidó después de que este se proclamase presidente encargado el 23 de enero, para lo que el TSJ aprobó el 29 de enero, y ratificó ayer, medidas cautelares de prohibición de salida del país y la congelación de sus bienes.

El líder chavista defendió la tramitación de la notificación del Supremo a través de la ANC afirmando que la Asamblea Nacional (Parlamento), declarada en desacato por el máximo tribunal, no funciona.

"No hay una Asamblea Nacional en ejercicio, está en desacato", dijo, agregando que la Carta Magna "prevé el mecanismo de llamar a una asamblea nacional constituyente" y "por eso está llegando aquí la solicitud para continuar el juicio".

Afirmó que la que "sí existe y es muy poderosa" es la ANC, que no reconoce la oposición y considera ilegítima, y afirmó que la justicia terminará actuando contra Guaidó, que el pasado 23 de enero invocó la constitución para asumir como presidente encargado del país al considerar que Nicolás Maduro es un usurpador.

Guaidó reaccionó al anuncio de la Constituyente llamando a los ciudadanos a reaccionar con "protesta estratégica organizada" desde este sábado cuando ha sido convocado un "simulacro de la operación libertad", una actividad con la que el antichavismo busca aumentar presión contra Maduro.

"No va a ser la violencia, la intimidación la que nos detenga", dijo el líder opositor una hora después de que la ANC aprobara su decreto.

Reiteró que la ANC, un ente no reconocido por numerosos países, "no existe" y que sus argumentos de hoy fueron "ridículizables" pero, matizó, eso no elimina la posibilidad de que lo encarcelen.

"No es poca cosa ni estoy minimizando la atrocidad que están haciendo (...), no estoy minimizando el riesgo de hacer política (...), es muy serio lo que está pasando en Venezuela", sostuvo.

No obstante, advirtió al Gobierno que encarcelarle tendrá consecuencias y un costo político dentro y fuera de Venezuela pues, recordó, es reconocido como gobernante interino por más de 50 países.

"Tendrán que responder a esos países del mundo al dar un golpe de estado", prosiguió.

El jefe parlamentario también pidió a las Fuerzas Armadas tomar una decisión en vista de la situación ya que, dijo, detenerle "sería ponerse en contra de la república".

Además, informó que ha tenido conversaciones con cancilleres de varios países que le manifestaron preocupación por la medida de la ANC.

Guaidó consideró que la decisión y el hecho de que no se hable expresamente de quitarle su inmunidad en el decreto constituyente muestran la "respuesta política de unos cobardes" que "tienen miedo".