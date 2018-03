Aspirante a la Presidencia de Colombia reitera denuncias por falta de transparencia electoral

Relacionados Abren colegios electorales colombianos para elecciones legislativas y consultas de partidos

"Ya sabíamos que la Registraduría (entidad que organiza las jornadas electorales) no estaba en capacidad de transparencia en las elecciones", dijo Petro después de votar en un colegio electoral del sur de Bogotá.

Petro, exalcalde de Bogotá, encabeza la intención de voto de la consulta para escoger un candidato presidencial de la izquierda de la que hace parte el también exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo.

Rodeado por cerca de un centenar de personas que lo acompañaron con cánticos como "Viva la Colombia Humana Petro presidente. Yo vine porque quise a mí no me pagaron", Petro aseguró que "es un hecho sistemático el que jurados, en muchísimas mesas de votación" no entregan la tarjeta de la consulta izquierdista y "lo niegan".

Estas consultas se desarrollan en forma paralela a las elecciones de Senado y Cámara de Representantes que se celebran hoy.

Petro añadió que la situación no solo afecta a la consulta de izquierda, sino también a la de la derecha en la que participan Iván Duque, aspirante del uribista partido Centro Democrático, y los conservadores Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.

"Parece que están siendo golpeadas las dos consultas, no solamente la mía, por lo que he podido observar de varias denuncias de activistas del Centro Democrático", aseguró Petro.

Añadió que eso "significa una posición parcializada de la Registraduría" en contra de los dos movimientos que están en consulta.

Detalló que en algunas mesas de Bogotá, Medellín y Barranquilla hubo quejas de que no se les ha suministrado la papeleta de la consulta de izquierdas.