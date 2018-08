El diputado acusado por el atentado a Maduro sigue 'desaparecido', según sus familiares

"Mi hijo no es ningún preso, ni ningún secuestrado, para mí mi hijo sigue desaparecido, yo no lo he visto, ni lo he palpado ni lo he abrazado, ni los abogados", dijo a periodistas Juan Guillermo Requesens, padre del legislador, durante un acto de solidaridad en el este de Caracas al que asistieron un centenar de personas.

Denunció además que el chavismo quiere "humillar" a su hijo luego de que ayer se divulgara en redes sociales un vídeo que muestra al diputado de 29 años con ropa interior aparentemente manchada de excremento sin pronunciar una palabra.

"Esta familia no se doblega, está más fuerte que nunca" dijo y agregó que su hijo "sigue siendo diputado, con inmunidad intacta", en alusión al levantamiento del fuero que decretó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro conformado solo por chavistas y no reconocido por numerosos Gobiernos.

En la actividad participaron abogados, defensores de derechos humanos, legisladores opositores y estudiantes, algunos de los cuales se quedaron semidesnudos para expresar solidaridad con Requesens y corearon la consigna "Juan, hermano, tu lucha es nuestra lucha".

Por su parte, la hermana del diputado, Rafaela Requesens, desacreditó la veracidad de otro vídeo -presentado el Gobierno- en el que el legislador acusa al expresidente del Parlamento, Julio Borges, de estar relacionado con uno de los detenidos por el atentado contra Maduro.

"Quienes lo conocemos (al diputado Requesens) sabemos que no estaba en sí, porque este régimen es capaz de torturar, es capaz de drogar, es capaz de hacer lo que ellos quieren con tal de que digan información que ellos quieren escuchar, que solo ellos se creen", dijo la también dirigente estudiantil.

Entretanto, Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, pidió que las "instancias internacionales" se pronuncien contra los "tratos inhumanos, crueles, y la tortura" que, denunció, se están practicando en las cárceles venezolanas.

"Venezuela grita democracia, auxilio (...). El papa Francisco sabe exactamente cómo tratan a nuestro presos", dijo y cifró en 366 el número de "presos políticos" que hay en el país.