La exalcaldesa de Lima no se arrepiente del dinero recibido por Odebrecht y OAS

"No me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé en ese momento tan grave de la ciudad", dijo Villarán durante la audiencia judicial para evaluar su ingreso en prisión preventiva por tres años solicitado por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, lavado de dinero y asociación ilícita.

La izquierdista Villarán tuvo que en enrolarse en una gran campaña electoral en mitad de su mandato para conservar el cargo después de que la oposición promoviera un referéndum para destituirla cuando apenas faltaba un año para las nuevas elecciones municipales.

Según el equipo especial de la Fiscalía de Perú para el caso Lava Jato, la campaña del "no" recibió tres millones de dólares de Odebrecht y otros tres millones de OAS.

Sobre el pedido para ser encarcelada de manera preliminar, Villarán indicó al magistrado que jamás evadirá a la Justicia independiente que defendió junto a cientos de miles personas en las épocas de corrupción durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

"Yo no soy de las personas que se fugan ni evaden la justicia. Soy de las personas que siempre dan la cara, por dignidad, porque tengo tres hijos y seis nietos a los que siempre les digo la verdad y porque hay mucha gente que me votaron y creen en mi palabra", señaló Villarán.

La política de izquierdas, que dirigió la Municipalidad de Lima entre 2011 y 2014, recordó que salió de la administración municipal con 280 procesos abiertos en su contra, que muchos de ellos fueron archivados en etapa preliminar.

Asimismo, explicó que el pasado sábado decidió confesar que conocía los aportes irregulares de Odebrecht y OAS porque antes no lo había podido hacer "por distintas razones para no incriminar a personas que no tienen ninguna responsabilidad".

"Acepté los hechos", sostuvo Villarán antes de recordar que los indicios recogidos hasta ahora por la Fiscalía deberán convertirse en pruebas fehacientes para el juicio donde anunció que se defenderá con todos los argumentos a su disposición.

En su confesión pública del sábado, Villarán señaló en un mensaje publicado en redes sociales que siempre tuvo conocimiento de los aportes de empresas a su campaña. "Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña", apuntó.

La exalcaldesa explicó que recurrió a ello para dar gobernabilidad a la ciudad e "impedir que la mafia política se apoderara de la Municipalidad de Lima, entrando por la puerta la falsa".

"Reafirmo lo que he dicho siempre: no hemos recibido coimas (sobornos), no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado", afirmó.

No obstante, Villarán se disculpó ante todas las personas a las que antes no pudo decirles la verdad, ya que durante los últimos años no había reconocido la financiación irregular tuvo la campaña del "no".

Además de Villarán, el caso Odebrecht tiene imputados a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), con un pedido de extradición pendiente de ser resuelto por Estados Unidos; a Ollanta Humala (2011-2016), quien ya pasó nueve meses en prisión preventiva, y a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario.

Hasta hace apenas un mes también era investigado el expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó con un disparo de arma de fuego en la sien cuando iba a ser detenido por la Policía.