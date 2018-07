AAUD intenta normalizar el servicio de recolección de basura en Panamá

Se ha iniciado un plan para hacer frente a la deficiencia que se hizo notoria desde pasado 30 de junio y se está atendiendo las zonas con la contratación de equipo para retirar la basura.

Detalló que los 12 nuevos camiones recolectores de basura que se recibieron el pasado sábado 21 de julio, se pusieron en funcionamiento ese mismo día y se prevé que el proceso de recuperación de las rutas de Juan Díaz y Pedregal tome una semana.

El próximo 28 de julio se recibirán 15 camiones compactadores y también serán asignados al área Este de la ciudad de Panamá.

Guardia explicó que los camiones trabajan en dos turnos de 10 horas aproximadamente por día, es decir 250 horas cada 20 días, tiempo en el que se le da mantenimiento.

Expresó que cuando se creó la AAUD en el año 2010, se buscaba tener una autoridad que regentara en todo el país, pero no se avanzó en ese tema, porque no se hizo el Plan Nacional de Gestión Integral, no se crearon las oficinas regionales, no se hizo el anteproyecto de ley, no se crearon las oficinas regionales y no había un plan de hacia donde se debía ir con el tema.

Informó que a partir de la fecha, se mantendrá un recorrido en conjunto con los coordinadores regionales de cada unidad de gestión en el interior, para ello habrá un coordinador en Coclé, Panamá Oeste, Azuero, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Colón, posiciones que son claves para verificar que se esté dando la recolección de basura.

Los coordinadores también deben inspeccionar el manejo que le den las alcaldías a los vertederos y que se brinde el tratamiento adecuado a los desechos.