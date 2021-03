Autoridades cuentan con listado de docentes que deberán ser vacunados contra la COVID-19

La tarde de este lunes el Ministerio de Salud dio a conocer cómo continuará el plan de vacunación contra la COVID-19 en los circuitos 8-6, 8-1 y 8-10 de Panamá, en el que se incluye la inoculación de docentes y enfermos crónicos.

La doctora Lourdes Moreno afirmó que el plan de vacunación seguirá el patrón que hasta el momento se ha aplicado de vacunar a las personas en los circuitos donde hubo mayor contaminación y mortalidad, lo que quiere decir que el resto de los docentes deberá esperar a que la vacuna llegue a su sector.

Además, unas 25 mil personas con enfermedades crónicas del distrito de San Miguelito también se beneficiarán con el medicamento, este grupo sumado al de los docentes totalizan 26 mil 890 personas en lista.

Moreno detalló que en esta ocasión también se debe aplicar la segunda dosis de vacuna al personal médico, los miembros de la fuerza de tarea conjunta, adultos mayores de 60 años y encamados que ya fueron inoculados. Mientras que se aplicará la primera dosis para los mayores de 60 años en el circuito 8-10.

“La Autoridad de Innovación Gubernamental tiene un listado de los docentes que pertenecen tanto a Ministerio de Educación, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y el sector particular de acuerdo a los circuitos priorizados por lo que es importante que los educadores se verifiquen y si no están entonces realizar la inscripción”, manifestó.

Moreno fue enfática en decir que “Panamá no va a traer vacunas que no sean seguras, en Panamá tenemos el mejor esquema de vacunación de todos los países de América y siempre se ha caracterizado por tener vacunas seguras y eficaces; esta no es la excepción”.

Señaló que la variante brasileña P1 está estremeciendo el piso en todas las latitudes por ser más agresiva, afecta a otros grupos de edades como personas jóvenes y permite que haya reinfección, por lo que es necesario que haya confianza en las vacunas que se traen al país.

La especialista finalizó haciendo el llamado a las personas que tienen la oportunidad de vacunarse acudir a los centros de vacunación, porque, aunque ahora les puede parecer innecesario o tener inseguridad, luego puede desearla y el plan de vacunación debe seguir su curso.