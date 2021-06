La AMP inicia proceso de cancelación de contrato a Panama Colon Container Ports

La Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), informó que se ha iniciado el proceso de cancelación de la concesión establecida en el Contrato A-2017-12 del 17 de mayo de 2013, suscrito entre el Estado y Panama Colon Container Ports, (PCCP).

Según detalla la entidad, la medida tiene que ver con una auditoría realizada por la Contraloría General de la República que dejó en evidencia, que la empresa establecida en Margarita, provincia de Colón ha incumplido el contrato con el Estado.

La contraloría y la AMP, como ente regente de las actividades marítimas del país, se encuentran revisando todas las concesiones portuarias para garantizar que cumplan con sus obligaciones con el Estado.

Detallan que la Sección de Control y Seguimiento de la Dirección de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares (Dgpima), mediante un informe señala que el 8 de septiembre de 2017, la empresa solicitó modificación de área al contrato de concesión, el cual no se perfeccionó debido a que no cumplieron con la entrega del cronograma de inversión, tal y como se le requirió, ya que el presentado el 20 de febrero de 2019 no era el correcto, aunado a esto se le notificó que la sociedad Panama Colon Container Ports, Inc., mantenía un saldo pendiente con la institución en concepto de concesión.

Sin embargo, el día 2 de junio del 2021, la empresa realizó un pago de 500 mil balboas el cual no contempla la totalidad de lo adeudado.

Además, mediante otra nota recibida por la empresa el 21 de mayo del 2021, se le solicitó la siguiente información la cual no fue aportada en su totalidad:

Cronograma de inversión de acuerdo al formato adjunto.

Cronograma de ejecución de obra actualizado.

Planos de mensura y anteproyecto en formato DWG (en WGS-84).

Plano de batimetría actualizada.

Planos iniciales y finales de construcción aprobados por ingeniería municipal.

Planilla de los empleos generados en la etapa de construcción.

Definición del alcance inicial de la obra y del alcance final de la misma con las modificaciones que forman parte del proyecto.

Documentación que sustente los 3.5 millones de metros cúbicos de relleno ejecutado. (Informes de trabajo del contratista, contratos del subcontratista, facturas)

Sustento de maquinaria utilizada.

Precio del rompeolas.

La concesionaria PCCP, se comprometió a realizar una inversión de $563.9 millones, de los cuales $300 millones corresponden a la construcción de tres muelles y $263 millones a otras obras de expansión portuaria, pero solo ha invertido $104.2 millones, lo que representa el 16.6% del total comprometido y significa un 83.4% de incumplimiento.