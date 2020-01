AMP no ve necesidad de cobrar fianza a consorcio que manejaba astillero de Balboa

El consorcio, que obtuvo en 2013 una concesión otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para operar el astillero de Balboa por 20 años, cesó sus operaciones a inicios del año pasado, faltando casi 13 años para terminar el contrato.

Este tema llegó ayer al Pleno de la Asamblea, donde se solicitaron explicaciones sobre porque no se ha ejecutado la fianza de cumplimiento de contrato establecida en 14. 8 millones de dólares y el pago de salarios a un grupo de trabajadores.

“Este es un contrato que tiene una fianza de cumplimiento de 15 millones de dólares y que no se ha querido ejecutar de momento. Yo no quiero pensar que porque el representante legal de la compañía, el licenciado Fred Kardonski, le donó al hoy presidente de la República 150 mil dólares es que no estamos haciendo lo que ley exige”, manifestó el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

“Ahora mismo hay más de una veintena de trabajadores, incluyendo una dama en fuero maternal. Este ministerio unilateralmente aprobó una autorización de cierre después que la empresa ya había cerrado. Se fue antes de los 20 años y debe pagarle al Estado los 15 millones de dólares”, declaró Martín González, abogado de los trabajadores.

El director de la AMP, Noriel Araúz, señala que por el momento no se contempla ejecutar la fianza.

“Creo que ahorita debemos enfocarnos en reactivar la economía del país, que estar pensando en reclamos y demás”, justificó Araúz.

Araúz señala que fue autorizado para llegar a un acuerdo con el consorcio y que la reunión de la junta directiva de la AMP, que se celebrará el próximo 30 de enero, presentará el acuerdo logrado.

“Creo que la parte de la licitación y el pliego de cargos no fue manejada de la mejor forma. Creemos que los cánones de arrendamiento, económica y financieramente no eran sostenibles con el tiempo”, señaló Araúz.

En los inicios de operación del astillero llegaron a contar con casi dos mil trabajadores.