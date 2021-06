ANEP pide revisión en proceso de vacunación y que se sancione a quienes lo hacen de manera clandestina

Ana Reyes, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), instó a todas las autoridades a realizar una revisión exhaustiva del proceso de vacunación contra la Covid-19.

Además, pidió que quienes han violentado las normas sean sancionados, sin privilegios ni excusas.

"Esperamos que los responsables de las vacunaciones clandestinas, enfrenten la ley, sin privilegios ni excusas", dijo la vocera de las enfermeras a través de su cuenta de Twitter.

Estamos pidiendo transparencia en el proceso. Queremos tener confianza en las autoridades, pero para ello tienen que dar evidencia encontrando quiénes son los responsables de la vacunación clandestina", dijo Reyes en declaraciones a TVN-2.com, al tiempo que solicitó que en las investigaciones que se hagan en torno a la inoculación clandestina, no haya excusas ni medidas indirectas que protejan a personas.

Sobre el universo del proceso de vacunación, Reyes pidió que "no se justifique lo injustificable", que en caso tal se detecten irregularidades porque alguien no ha hecho su trabajo o ha realizado algún movimiento fuera de lo legal, "no queremos que los protejan, porque la población no puede recibir un mensaje de duda ante un proceso tan sensitivo".

Esta semana la ministra consejera Eyra Ruiz, pareció perder la calma ante la gran cantidad de cuestionamientos en redes sociales, tras develarse la práctica clandestina de vacunación en el país.

“Pónganse contentos de tener un país que está teniendo vacunas, somos el tercero de la región de estar vacunando adecuadamente, pónganse contentos de que el país ha controlado el covid en estos cuatro meses, gracias al trabajo del doctor Sucre y todo el equipo del Minsa”, así reaccionó Ruiz al ser cuestionada el pasado miércoles por los medios de comunicación.

En el ojo de la palestra pública se encuentra Denisse Vega, vinculada a los laboratorios relacionados con la supuesta vacunación no autorizada en Coco del Mar.Ruiz dijo que sabe que ofrece servicios de laboratorios, "pero decir que prácticamente tomo café congalletitas con ella todos los días, no es cierto”.

“En vez de estar recriminándonos, de estar dándonos duro, pónganse contentos de tener en el paísprofesionales panameños que están sacando la cara para que el covid no acabe con nosotros”, sostuvo.

Ruiz dijo que "respeten el trabajo" que están haciendo las mujeres porque cuesta mucho saliradelante.

En tanto, indicó que la justicia haga lo que tiene que hacer, que la Fiscalía investigue si las vacunas vinieron de afuera, si son solución salina o si salieron de algún lugar del Gobierno Nacional. "Estoy segura que no es, porque no hemos dado ninguna instrucción de trabajar con ninguna clínica privada, con ningún laboratorio privado para dar vacunas y que las vendan, las vacunas son gratuitas".

Ayer, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre presentó una denuncia en el Ministerio Público por lasupuesta vacunación clandestina, según información publicada en el Diario La Prensa.