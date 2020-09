ASEP aplica multa millonaria a Naturgy por infringir normas de calidad de servicio

El administrador general, Armando Fuentes Rodríguez, señaló que el equipo técnico y legal, logró que la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo y Laboral, declarara no ilegal la Resolución AN No. 10980-CS que sanciona a la empresa Naturgy, tras afectar a más de 123 mil 687 clientes de las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos.

El tribunal indicó que la entidad cumplió a cabalidad con el procedimiento sancionador aplicable a las empresas prestadoras de distribución eléctrica.

De acuerdo con la legislación actual, la multa de 1 millón 250 mil dólares debe ser pagada a los 123 mil 687 clientes de las provincias de Herrera, Veraguas y Los Santos que se vieron afectadas.