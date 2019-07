Abogado Cedeño cree que la Comisión de Credenciales 'está fallando'

Planteó que no está de acuerdo y que es preocupante que se haya reducido el tiempo para que los diputados pudieran deponer y cuestionar en los procesos de ratificación y establece “ un sendero pecaminoso para las designaciones de funcionarios de alto perfil”.

Expresó que los diputados deben tener la oportunidad de cuestionar a todas las personas que pretenden aspirar a ocupar un puesto público de importancia.

También dijo que es preocupante el apoyo que recibe el presidente de la comisión de Credenciales, Roberto Ábrego, de parte del resto de los comisionados, por lo que cree que esa comisión está fallando ya que no deben abanicar todo lo que les presenta el Ejecutivo.

Ya hay precedentes establecidos y recuerda cuando la diputada Zulay Rodríguez, hizo cuestionamientos a las candidatas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y resalta que el llamado “buen gobierno se ha empoderado y tiene una aplanadora de diputados”.

Cedeño expresó que las cosas en AN no están avanzando como muchos creían que iba a ser, ya que no se ve la transparencia adecuada en cuanto a la Junta Directiva de permitir a la Contraloría General de la República, hacer auditorías, no se han autoregulado en el uso de planillas.

Ha pedido a la Junta Directiva que hagan las cosas de manera diferente y dijo que debe haber más coordinación con el Ejecutivo, pero no aceptar todo lo que les digan.