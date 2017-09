Abogado de alcalde 'Panny' Pérez: Escuchas revelan 'conversaciones de barrio y trivialidades'

El abogado Samuel Buitrago ha dicho que el Ministerio Público (MP), ha formulado cargos al funcionario en base a escuchas telefónicas, donde se “ señala que para asuntos del Municipio, uno de los presuntos vinculados, aportaba económicamente y eso es todo...”.

Ha defendido al alcalde, alegando que es una persona “ honorable”, quien ha sido representante en cuatro ocasiones y que en el momento procesal adecuado se presentarán las pruebas que demostrarán la inocencia de Pérez.

Alegó que ninguno de los vehículos que se han visto y que han sido incautados, es de “Panny” Pérez y tampoco se le ha incautado ni drogas ni dinero.

“Tenemos que estar claros que el sistema cambió y ahora se litiga mediante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), y hay tiempos que cumplir…”, expresó.

Este martes 26 de septiembre el MP le informó a los vinculados en la operación, los cargos que se le imputan para el inicio de la investigación formal.

Sobre la supuesta entrega de B/15,000.00 que le hizo el cabecilla de la red vinculada al narcotráfico, elemento que surgió este martes en la audiencia, el abogado Buitrago ha manifestado que esa prueba vinculante “ no existe” y que se trata de una conversación telefónica entre dos personas y “ no consta foto, no consta plata y no va a constar depósito en ninguna cuenta del acalde de ese dinero”.

Según el defensor de Pérez, ese dinero fue producto de actividades relativas a festividades del pueblo y “ quedará demostrado en el momento procesal adecuado”.

Dice que el alcalde no recibió el dinero y eso lo van a probar. Agrega que en las escuchas que han sido reveladas, lo que se oye parecen ser “ conversaciones de barrio y trivialidades”.

“ El alcalde no está metido en una operación como se ha querido ver, de blanqueo de capitales o que daba permiso para que los tipos [vinculados al narcotráfico] pasaran por algún lugar, porque no tiene esas facultades”, expresa Buitrago.

Lo que ha dicho es que Pérez es un alcalde cercano a su población y en el momento oportuno se presentarán las pruebas que lo desvinculan del caso.

Este miércoles 27 de septiembre cuando se reanude la audiencia, se determinarán las medidas cautelares que le corresponde a cada uno de los imputados y para el caso particular del alcalde de Los Santos, se solicitará la menos laxa.

Pidió respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, porque no considera justo que el alcalde Pérez haya sido detenido el pasado domingo a las 12:00 a.m., y como abogado haya tenido acceso a él a las 10:00 p.m., del lunes 25.

En seis meses el MP deberá tener una investigación acabada, pero en el transcurso de ese proceso se estarán presentando los elementos probatorios que demuestren la inocencia del funcionario del distrito de Los Santos, puntualizó en Noticias AM el abogado.