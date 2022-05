Luego de que el juez de Estados Unidos (EE.UU), Raymond J. Dearie, dictara sentencia de 36 meses de prisión a los hermanos Martinelli Linares por su participación como intermediarios en el cobro de coimas a la empresa Odebrecht en el periodo presidencial del 2009-2014, y que según la defensa, las órdenes procedían directamente del expresidente Ricardo Martinelli, la pregunta que se hacen todos es ¿Qué pasará en Panamá?

Para el a bogado Francisco Carreira, esta investigación debió iniciar en 2016, cuando se dieron las declaraciones de culpabilidad de parte de la empresa y se mencionó el entramado que hubo en Panamá, donde no solo hay políticos involucrados, sino también banqueros y abogados, y eso demuestra la crisis que hay dentro del poder judicial panameño.

Recordó que en Estados Unidos existe un " indictment" donde hay 12 personas mencionadas, entre ellas los hermanos Martinelli Linares, por lo que aún quedan 10 personas por conocer sus nombres, lo que sería cuando sean apresadas.

No obstante, lo dicho por la defensa de los Martinelli Linares, no es prueba ni en Panamá, ni el EEUU, ya que es una evidencia no corroborada, sino una referencia que no tiene repercusión legal.

“El expresidente Martinelli no es parte de ningún proceso, ni es parte de la sentencia. Esto lo que nos da es la clave de lo que debimos ser capaces de investigar en el 2016 y ahora nos lo ponen en la cara”, aseveró.

Carreira destacó que, lo importante, además de la condena, es el decomiso de fondos, que en su consideración no debería ser negociable, y por el contrario la fórmula es que Panamá reclame el dinero generado en coima y hacerse parte del proceso, pero no es lo que se ha hecho.

Reiteró que existe una gran crisis en el sistema judicial, que parece estar dirigida más a proteger personas que buscar quienes fueron los que lucraron con esto, y es por ello que otros países hacen lo que el país no ha podido hacer, porque el “sistema no está realmente al tono de investigar algo que es conocible por todos”.

Sobre la introducción de las empresas del expresidente Ricardo Martinelli a la lista Clintón, el abogado explicó que es posible que se haga, pero que es parte de la discreción del Ejecutivo de Estados Unidos, que lo hace cuando lo desean.

Resaltó que en Panamá la intención parece ser esperar que el caso Odebrecht prescriba, dándole impunidad a gran cantidad de personas que deben ser acusadas, y esta crisis que atraviesa el país hay que acabarla.

“Haber puesto la Corte Suprema de Justicia como un Tribunal para diputados es el ridículo internacional más grande que hemos tenido en Panamá”, expresó Carreira indicando que la justicia está secuestrada por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

Sobre el caso en Panamá y el caso en EEUU, el abogado hizo la diferencia en los delitos a juzgar, debido a que en EEUU se le juzgó por utilizar el sistema financiero para lavar dinero, mientras que en Panamá habría otros delitos. No obstante, el problema es que desde el 2016 se debió iniciar la investigación y no fue así.

El hecho de que el caso prescriba en Panamá sería otro gran ridículo, debido a que en otros países ya hay condenas, pero aquí no.

Dijo que cada vez que se relaciona al expresidente Martinelli y Odebrecht pareciera que no se quiere levantar todo lo descubierto y llevar a la justicia a los involucrados y eso ha sido una gran incapacidad.