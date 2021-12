El abogado internacionalista, Francisco Carreira, explicó qué procede, luego de que este miércoles, Luis Enrique Martinelli Linares, se declarara culpable de facilitar, junto a su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, el pago de sobornos de Odebrecht.

Carreira destacó en Mesa de Periodistas, que lo ocurrido en el Tribunal Federal de New York, donde Martinelli Linares se enfrentó al juez Raymond J. Dearie, es la conclusión de una serie de eventos que iniciaron hace tiempo con la extradición de los hermanos Martinelli Linares en Guatemala.

Explicó que, para efectos de la extradición, Estados Unidos presentó un resumen de los cargos que tenían contra ellos, y en base a esto, la decisión de, uno aceptar la extradición y el otro, de haber sido declarado extraditable.

“Una vez que Luis llegó a foro federal de New York, entonces hubo una presentación inicial que es algo que la ley requiere que se haga, y en ese momento se le leen las acusaciones, los cinco cargos que tiene y se entra a una declaración de no culpabilidad”, agrega.

La razón de ello es muy lógica, asegura Carreira, y es que, en ese momento no se conocen realmente las pruebas que tiene la fiscalía, por más resumen y síntesis que se le den a Linares Martinelli de las acusaciones que tiene.

Cuando este evento pasa, entonces entra lo ocurrido este jueves, de cambiar la declaración de no culpabilidad por una declaración de culpabilidad de uno de los cargos.

El cargo por el cual se declara culpable, es uno de los más serios por el cual se le acusa, que es la conspiración para lavar dinero producto de operaciones ilegales y de actos de corrupción que suman 28 millones de dólares.

Esto surge a su vez, de la declaración ante el mismo tribunal de Odebrecht en el año 2016, en donde particularmente se mencionaba que, entre los actos en que esta empresa se declaraba culpable estaba el haber entregado los 28 millones de dólares en ese periodo del 2009 al 2014, que fueron otorgados a dos personas, luego identificados como los hermanos Martinelli Linares.

Acuerdo con la Fiscalía

El internacionalista señaló que lo que ocurrió ayer con la Fiscalía, es que, acepta retirar los cuatro cargos adicionales, por los cuales se acusaba a los hermanos, a cambio de su declaración de culpabilidad, pero, esta declaración no consiste solamente en aceptar que se cometió el hecho, esto conlleva una serie de elementos adicionales.

El primero de ellos, la devolución de una cifra de dinero, de alrededor de 19 millones de dólares tanto en dinero como en bienes y en la misma declaración, el Departamento de Estado indica que, se iniciaron los trámites para obtener una suma de más de 600 mil dólares, que es devuelta al gobierno a Estados Unidos.

En razón de esto, se acepta la declaración de culpabilidad por el delito de conspiración, que es el único delito que involucra a otras personas, y que en la aceptación Martinelli Linares, se compromete a declarar contra algunas de estas personas.

Los fiscales prevén que en algún momento pueden tener a otras de las 10 personas que están contempladas en el "indictment", entonces la declaración de Luis Enrique Martinelli Linares, es en contra de estas personas.

Período de sentencia

Al abogado le llama la atención el periodo de seis meses en el cual vendrá la etapa de acusación, el cual no le parece normal y no se ha indicado la razón de este periodo de seis meses, ya que, en casos muy sonados de delito en los Tribunales Federales norteamericanos, el periodo para sentencia no demora tanto tiempo, sobre todo, cuando hay personas libres bajo fianza que son de máximo de dos a tres meses.

La inusualidad, de esta demora en la sentencia puede ser atribuida a la declaración de culpabilidad de Ricardo Alberto Martinelli Linares.

Explica que la sentencia máxima para Luis Enrique podría ser de 20 años y la mínima, no existe en Estados Unidos, porque para la justicia de este país, el análisis que se debe hacer en un proceso de sentencia involucra una cantidad de factores que el juez debe ver.

Para la sentencia se analizan varios aspectos, los elementos subjetivos del delito, la personalidad de la persona involucrada en la comisión de delito; el hecho de que sea la primera vez que delinquen, que no tengan casos penales anteriores y el efecto del mensaje que quiere mandar en este caso la autoridad norteamericana, contra acciones de lavado de dinero. No se apelará a menos que la sentencia pase de 12 años y medio, dijo.