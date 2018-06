Abogados de Martinelli se presentan a la cárcel El Renacer

El abogado Carrillo reiteró que se han violado todos los derechos y alguien deberá responder por todo lo que ha pasado.

Agregó que para el proceso judicial por el caso que se le sigue al exmandatario de escuchas ilegales van a agotar todas las acciones legales que permite la ley.

Por su parte, el abogado Sidney Sittón recalcó que en el comunicado que envió el Ministerio de Seguridad, se reconoce que se violaron los derechos porque se indica que “ Martinelli está siendo conducido a la cárcel El Renacer, pero nadie puede ingresar a una cárcel si no lo ha ordenado un juez”.

También dijo que no se le hizo la evaluación médica integral ya que poner un estetoscopio no es suficiente y no se cumplió con lo solicitado por el Departamento de Estado.

Los abogados también mostraron su molestia porque no se les permitía entrar a la cárcel El Renacer, a pesar de que el mismo Martinelli los había llamado.