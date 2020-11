Abogados de familiares de víctimas consideran que último fallo es un 'premio' para Ventura Ceballos

La pena fue reducida a 30 años de prisión.

La información llega tras 10 meses de que Ventura Ceballos burlara la seguridad del complejo carcelario La Joya y permaneciera prófugo por varios días.

Para Samuel Quintero, representante legal de los familiares de las víctimas, no le sorprende la nueva decisión en este caso, debido a que inicialmente los cargos elevados por Ministerio Público (MP) solo fueron por el delito de secuestro y homicidio, tras recomendárseles que había que elevar cargos por blanqueo de capitales y ampliar la investigación, el MP les dio la razón.

"Pero al momento en que se da la extradición Panamá firmó un convenio con República Dominicana, donde se establece que al señor Fermín Antonio Taveras no se le podía condenar a más de 30 años de prisión que era la pena máxima en su país de origen, pero luego nos dimos cuenta que él había falsificado su identidad y su nombre real es Gilberto Ventura Ceballos", recalcó.

“El 12 de julio de 2012, el fiscal Sofanor Espinosa, elevó una resolución, señalándonos que por motivos del convenio celebrado con República Dominicana no se le podían ampliar los cargos, ya que eso implicaría un conflicto de orden diplomático y Panamá podía ser llevada ante organismos internacionales, por la violación a las normas del derecho internacional público”, explicó Quintero.

El abogado continuó diciendo que, en el 2018, expresaron a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia que considerábamos que no se le debía aplicar el convenio de extradición porque vino con una identidad falsa y porque violentó la extradición al haberse evadido de las cárceles panameñas.

“El Tribunal Superior coincidió con nuestro planteamiento y los tres magistrados de manera unánime consideraron que a cada uno de los dominicanos le asistía una pena de 175 años, pero por la legislación penal sustantiva panameña, no podía ser mayor a 50. Y en cuanto al convenio con República Dominicana no le asistiría el beneficio a Gilberto Ventura”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Balbino Rivas, indicó que, jurídicamente hablando, no se puede esperar que se revierta la decisión porque “los fallos de la Corte y sus salas son definitivos y de forzoso cumplimiento”.

“Esa decisión no es más que una estocada al agonizante sistema judicial panameño, para mí un premio a Gilberto Ventura Ceballos y una bofetada a los pedidos de justicia de los familiares de las víctimas que por más de 10 años han sido duramente revictimizados por este sistema judicial que para mí agoniza”, consideró Rivas.

Señaló que la Corte ha optado por evitarse demandas de Gilberto Ventura Ceballos y su país de origen, desconociendo el derecho humano que tienen las víctimas de recibir justicia.

“Panamá requirió a Fermín Antonio Taveras, no a Gilberto Ventura Ceballos. Panamá condena a Gilberto Venturas Ceballos, en la audiencia se llevó un testigo perito experto en materia de derecho internacional privado, y entre las cosas que dejó claro es que Panamá no tenía compromiso internacional con República Dominicana, porque el compromiso fue con Fermín Antonio Taveras y no con Ventura Ceballos”, expresó Rivas.

Mientras que para Quintero “la Corte prefirió la legalidad a satisfacer los reclamos de justicia de las víctimas y la opinión pública panameña. Prefiere granjearse el cuestionamiento de los nacionales y honrar el compromiso con los extranjeros”, puntualizó.

Resaltó que la pena de 30 años es por el cargo de secuestro, homicidio y blanqueo, pero queda pendiente las sanciones por evasión que se dieron con posterioridad. En este caso tenemos conocimiento que la pena por la primera evasión es de 5 años, aún queda pendiente la condena del proceso de la segunda evasión.

Rivas indicó que, tras la demanda ante lo contencioso sobre la negligencia por parte de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Corte, donde se resolvió que el Estado panameño actuó de forma eficiente, pero hubo salvación de votos, ese proceso está frente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y estamos a espera del fallo.

Finalmente, consideró que el fallo del privilegio con el que hoy goza Gilberto Ventura Ceballos, es un insumo probatorio para demostrar que cuando se gestó el convenio se hizo en vulneración de los derechos de las víctimas, por lo que para Rivas ese fallo es susceptible de acciones a nivel internacional.