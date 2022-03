Diputada Ábrego cuestiona a magistrados del TE por financiamiento de elecciones partidarias

Por Luis Alberto Jiménez



La diputada de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, lanzó fuertes cuestionamientos a los magistrados del Tribunal Electoral, que se presentaron ante la Comisión de Presupuesto para solicitar un traslado de partida a fin de dotar recursos para el subsidio de los diferentes eventos electorales en los partidos políticos y sus convenciones por $5,515,943.

"Ustedes saben de lo que yo les estoy hablando, entonces no me vengan a decir que están de brazos atados, sin poder exigirle a la dirigencia de mi partido que les presente el calendario", refutó Ábrego haciendo referencia al caso de CD, que no ha presenado su calendario de elecciones.

"Yo les hubiese dicho, si ustedes no lo presentan señores... nosotros no le vamos a meter el presupuesto... entonces nos teníamos que quedar hasta mayo para que ustedes pidieran este traslado... enserio", aseveró.

El director nacional de Organización Electoral, Osman Valdés, recordó que la nueva ley faculta al Tribunal Electoral a financiar los eventos partidarios para la renovación de las autoridades.

Los eventos comienzan con la elección de los delegados, convencionales, lideres nacionales. El proceso electoral ya se dio inicio en el caso del Partido panameñita. Ahora siguen el Partido Revolucionario Democrático, el Movimiento Otro Camino y los partidos que no tienen una fecha exacta, que puede ser entre otro o noviembre como lo son el Molirena y Cambio Democrático