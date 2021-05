Cancillería no podía hacer nada contra la extradición de Luis Enrique Martinelli a EEUU, aclara abogado

El abogado Francisco Carreira explicó que la decisión del Tribunal de Guatemala de extraditar a Luis Enrique Martinelli Linares a Estados Unidos es apelable, tal como ocurrió con el expresidente Ricardo Martinelli cuando se aprobó su extradición a Panamá.

Carreira indicó que el debido proceso guatemalteco requiere que se haga esa apelación, aunque no hay un tiempo especial para que esa decisión sea emitida, pero considerando lo dicho por los periodistas y abogados guatemaltecos sobre la demora de esta decisión y la presión del gobierno estadounidense es evidente.

Vea también: Tribunal de Guatemala autoriza extradición de Luis Enrique Martinelli a EEUU

“Esto lo que confirma es que la petición hecha por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) para extraditarlo cumplió con los dos requisitos del proceso de extradición que es que se haya cometido un delito y que la persona requerida esté vinculada a ese delito. La decisión de Guatemala en ningún momento incide en culpabilidad o no culpabilidad”, manifestó.

Explicó que, aunque los hermanos Martinelli tienen casos judiciales en Panamá, la Cancillería no tenía nada que hacer, porque no participa del proceso de extradición en Guatemala, y lo que podía hacer el embajador panameño era velar que se respetaran sus derechos, pero de ahí a evitar que la extradición se diera es algo que no procedía.

“Esto es llenar de un alarmismo totalmente innecesario porque no hay nada que Panamá pudiera hacer, ni siquiera para evitar la acusación cuando la emitieron en EEUU y mucho menos su detención en Guatemala. Si es cierto que de haber llegado a Panamá no hubiéramos podido haberlo extraditado por nuestra ley y ese no es el caso que se ha dado”, detalló.

Carreira destacó que cualquier persona que esté incluida en el "indictment" de los hermanos Martinelli Linares es porque ha tenido vinculación directa con los delitos de que se les acusa. “Es importante que entendamos que ahí hay una acción de lavado de dinero, no solo enviando dinero desde Panamá, a través del sistema bancario de New York, sino también recibir desde esos otros países dinero en Panamá y para que eso se dé hay que tener muchas más personas que los dos hermanos Martinelli actuando”, sostuvo.

Además, dijo que nada les impide a los hermanos Martinelli Linares llegar a un acuerdo con la Fiscalía para que se les reduzca a ellos la pena y de ahí participar activamente en contra de las otras personas que participaron en estos. Pero el tema con EEUU es que los nombres no serán revelados hasta que esas personas no sean detenidas.

Aclaró que, “de retardar la situación, Estados Unidos los va a detener, pero si están en Panamá no podrán ser extraditadas”.

El abogado explicó que el tiempo que ha tomado el proceso está ligado a todas las recusaciones que se han presentado por parte de la defensa de los Martinelli Linares y que han tenido que ser resueltas, y es justo esto lo que ha demorado el caso.

Finalizó diciendo que en un "indictment", donde se identifica a 12 personas, incluyendo los hijos del expresidente Martinelli, es razonable pensar que él pudiera estar incluido en el mismo, pero por ahora son especulaciones porque no hay orden de detención ni extradición que es algo que Panamá no va a hacer por la ley. Lo que pudiera hacer Panamá, si las circunstancias se dan, sería juzgar a esa persona en el país con la protección de la ley y los cargos que se pudieran obtener en el exterior.