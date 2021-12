A partir de este 1 de enero de 2022, a las 4:00 a.m. se instalará un puesto de verificación en Capira para evitar que buses o articulados llenos de personas en modo de paseo se trasladen a las playas de Panamá Oeste, como medida de contención ante el aumento de casos de COVID-19.

La información fue confirmada por Kevin Cedeño, director regional del Ministerio de Salud en la provincia, asegurando que los vehículos particulares podrán circular sin ningún tipo de problemas, ya que solo se verificara a los buses en paseos.

Cedeño comentó que son los buses colegiales, los buses que no son de turismo y otros que estén realizando paseos. Agregó que en las playas también habrá revisión de aforo.

“Habrá un punto de verificación con el personal del Sinaproc y la Policía. Si hay más de la cantidad de personas del aforo ya establecido en las playas no se permitirá el acceso”, expresó.

Por su parte la Policía Nacional posteó que no tendrá punto de control en Capira.

#Aclaración | La Policía Nacional informa que no tendrá puesto de control en el distrito de Capira. pic.twitter.com/rU4basTWBM

Ante esto Cedeño aclaró que, no es un punto de control donde se detienen a todas las personas para revisarlas, sino que solo se detendrá a los autobuses no autorizados que estén haciendo algún tipo de paseo.

Mientras que, Ricaurte de la Espada, miembro de la Policía Nacional, indicó que no se está haciendo ningún tipo de retén, solo un monitoreo como parte del operativo de fin de año para verificar que se cumplen con las leyes del tránsito y los paseos que no cumplan con los permisos correspondientes.

"Vamos a estar garantizando el libre tránsito y que los paseos no incurran en estas medidas", puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, posteó en su cuenta de Twitter que es "importante coordinación entre Gobierno Nacional y Gobiernos Locales, para evitar medidas restrictivas no sustentadas en evidencia científica y capacidad médico-hospitalaria".

Ministro Pino @MINSAPma me informa que no hay ningún punto de control sanitario en la vía interamericana.Importante coordinación entre Gobierno Nacional y Gobiernos Locales, para evitar medidas restrictivas no sustentadas en evidencia científica y capacidad médico-hospitalaria.