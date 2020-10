Acodeco reitera que las condiciones de publicidad deben cumplirse en las promociones

Con la reapertura de comercios, la Acodeco ha realizado operativos en comercios, porque están ofreciendo baratillos y ofertas, y se han encontrado con anomalías.

Jerónimo Ramírez, director de Comunicaciones de Acodeco, explicó que entre las anomalías encontradas están: que en las promociones no hay fecha de duración, no indican que la venta es total o parcial, no señalan que si es hasta agostar existencia o no dicen las cantidades de las ofertas.

Acodeco ha atendido en lo que va del 2020, unos 215 casos de publicidad engañosa, con una cifra que asciende a más de 376 mil dólares.

Con información de Meredith Serracín