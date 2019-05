No habrá prórroga. Desde el 20 de julio está prohibido el uso de bolsas plásticas en los supermercados, farmacias y minoristas. Los comerciantes que incumplan esta medida serán sancionados.

“Somos el primer país de Centroamérica en tener una ley de este tipo. Hay muchas alternativas para no comprar bolsas, podemos hacerlas de camisetas viejas, podemos no recibir bolsas, hay muchas veces que no necesitamos”, manifestó Rita Spadafora, directora de Ancón.

“Tiene que ser un tema de Estado. Tenemos una legislación desde el punto de vista de reciclaje en el gobierno y también existen iniciativas de eliminar materiales nocivos como el plástico de uso único”, enfatizó Yamil Sánchez, viceministro de Ambiente.

Los comercios podrán vender bolsas reutilizables a precio de costo como alternativa para que el consumidor lleve sus productos a partir del 20 de julio.

“Vamos a fiscalizar que no se ofrezcan bolsas plásticas con polietileno. Sería una infracción, las multas irían de 100 balboas en comercios pequeños y hasta 500 balboas en supermercados y tiendas por departamentos. También tienen que vender las bolsas a costo, no pueden lucrar con las bolsas reutilizables. Las multas en ese caso irían desde 300 balboas y subirían hasta 1,000 balboas”, aseguró Oscar García, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La eliminación de las bolsas plásticas tendrá un gran impacto para la naturaleza. Los ambientalistas aseguran que ahora se concentrarán en lograr la prohibición del uso del foam, otro grave contaminante para el medioambiente.