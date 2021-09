Acodeco impone sanciones a comercios por incumplimiento en descuentos a jubilados

Un total de 34 sanciones por $10,525.00 ha colocado la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en lo que va del año ante el incumplimiento de la Ley 6 de 1987, que otorga beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

De las 34 multas, 13 fueron aplicadas por motivo de la tasa de interés: bancos 8 ($3,750.00), financieras 4 ($1,850.00) y una cooperativa ($250.00); 2 por préstamos personales y comerciales (bancos por $1,250.00). Siete fueron a restaurantes ($1,075.00), y 3 agencia de viajes y 3 hoteles o planes de vacaciones (750 y 450 balboas, respectivamente), entre otras actividades.

Las recaudaciones por estas multas, son depositadas a la cuenta del Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN). En cuanto a denuncias recibidas, los agentes económicos con más reportes son los restaurantes (que deben dar el 25 % de descuento) con 84 casos. Por no brindar trato preferencial, se registran 23 casos, 22 por no dar el descuento del 20% en la compra de medicamentos y otros 22 por no otorgar el 15% de descuento en franquicias de comida rápida.

En total, se han presentado 186 denuncias. La Acodeco es la institución encargada de fiscalizar el cumplimiento de al menos 20 descuentos y beneficios a que tienen derecho los ciudadanos jubilados, pensionados y de la tercera edad (55 años o más si son mujeres, 60 años o más en los varones).

Incluyen descuentos desde 15% a 50% en cines, teatros, espectáculos públicos, transporte, hoteles, restaurantes, hospitales, farmacias, servicios médicos, préstamos bancarios, electricidad y otros servicios públicos.