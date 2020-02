Diputado Silva califica de ‘retroceso’ los cambios hechos a propuesta sobre reglamento interno de la Asamblea

Esto deja dudas sobre el actuar de los diputados entre la ciudadanía, ya que las propuestas iniciales buscaban ordenar la Asamblea Nacional, que actualmente, sufre un tema de confianza, añadió.

“La ciudadanía no confía en la Asamblea Nacional, por todos los escándalos que se han dado en el pasado, entonces yo creo que es sensato que ordenemos la casa y que se ordenen, ya en los primeros meses de gobierno”, argumentó.

Temas como rendición de cuenta, cumplimiento en los horarios, transparencia, eficiencia, disminución de gastos, disminución de viáticos, son algunos de los cambios que buscaba la primera iniciativa y que fueron sacados de la actual propuesta que se discutirá.

El nuevo texto presentado incluye por ejemplo; que los diputados podrán gozar de 120 días anuales de licencia y adicionalmente, presentar ausencias justificadas.

Otro punto importante que se planteaba era que aquel diputado presidente de comisión, que no sesionará semanalmente como le exige el reglamento interno podría ser objeto de una multa; lo que fue eliminado, es decir, podrán decidir no sesionar semanalmente y no les ocurrirá nada.

El diputado detalló que la propuesta del diputado Vásquez, buscaba también multar a aquellos diputados presidentes de comisión, que no producen una rendición de cuentas al final de su gestión, tal como lo indica en el reglamento actual pero sin ser penalizado.

Silva apela a la intervención de los ciudadanos para que formen parte del primer debate y en el pleno, para que se hagan los cambios planteados al reglamento interno.

Al proyecto de modificación al reglamento interno del hemiciclo, inicialmente presentado por el diputado, Juan Diego Vásquez, le fueron incluidas otras seis propuestas originales, haciendo de este un solo texto unificado, pero luego, durante las últimas sesiones de la Comisión de Credenciales, fue presentada una última propuesta que es la que al parecer será discutida.