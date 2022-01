Los nuevos escenarios de la COVID-19 en Panamá han llevado a que se realicen actualizaciones en el 'Perfil de Vacunación' de la página Panamá Digital, donde ahora podrá conocer el resultado de su prueba de hisopado y además agregar el perfil de los niños entre 5 y 11 años que se hayan colocado la vacuna anticovid.

El director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, explicó que la plataforma está enlazada con todos los laboratorios privados autorizados por el Instituto Conmemorativo Gorgas, una vez estos reporten los resultados, que podría tardar 48 horas después de realizada la prueba, entonces la persona podría verificar.

Destacó que este es un proceso que se corre en la media noche, o sea, si la persona se hace la prueba en la mañana, al día siguiente después de la media noche podría tener su resultado, sin embargo, esto dependerá de la rapidez con la que los laboratorios entreguen las pruebas.

Oliva informó que en el perfil de vacunación en Panamá Digital también se colocó la opción para que los padres agreguen a sus hijos entre 5 y 11 años que fueron vacunados, para esto, solo deben dar click en actualizar información y llenar la casilla correspondiente para este grupo de edad. Una vez agregado el menor, se podrá visualizar su cartilla de vacunación.

“No les va a aparecer el nombre del menor cuando ingrese la cédula, ya que con el convenio que tenemos con el Tribunal Electoral se cuida el nombre y la información de los menores, después que vacune podrán tener la tarjeta en línea, sin embargo, cuando se escanee el código solo aparecerá la información de vacunación”, explicó el ingeniero.

Actualmente, la vacunación de niños entre 5 y 11 años no se está realizando con cita previa, y según Oliva, no se contempla para ninguna jornada de vacunación, no obstante, en los próximos días se estará anunciando cómo será el proceso para este grupo de edad en general.

Destacó que desde el 1 de febrero los códigos QR volverán a amarillo, debido a que es el esquema de vacunación se completará cuando la persona se coloque el refuerzo.