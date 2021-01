Administrador de la ASEP pide hacer arreglos de pago para evitar 'crisis futura' del mercado eléctrico

El director de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Armando Fuentes, reiteró que, a partir del 1 de marzo, las compañías deben permitir que los clientes puedan realizar arreglos de pago, tal como establecen las normas, antes de efectuar cualquier medida de corte.

Esto a raíz de que ayer se diera a conocer que se aplaza la medida de corte de servicios por morosidad.

“Luego de analizar las inquietudes de la ciudadanía en general sobre el servicio de electricidad, ha decidido reconsiderar la medida adoptada sobre los cortes de suministro energético a los clientes morosos, estableciendo un límite hasta 400 kWh”, destacó la ASEP en un comunicado.

Fuentes dijo que es una situación complicada por la realidad social y económica del país, de los clientes, un problema jurídico por una parte y económico que tiene una implicación en la estabilidad del mercado eléctrico.

El año pasado en el mes de marzo, se tomó la medida de suspender los cortes eléctricos.

Recalcó que la ASEP no establece si se corta o no, pero tomó unas medidas especiales el año pasado.

En tanto, en el 2021 hay una situación económica en el mercado eléctrico, según explicó Fuentes.

Además, dijo que tres empresas generadoras del servicio público han decidido retirarse del mercado por la situación económica.

Hasta el momento, se acumula una deuda de las personas que se acogieron a la moratoria que ronda los 80 millones de dólares, más una deuda atrasada de 135 millones de dólares.

“Las cifras en obligaciones que se adeudan en este momento golpean mucho la estabilidad económica del mercado eléctrico y eso nos puede llevar a nosotros a una crisis posterior, yo tengo que advertirlo, de la falta de la electricidad en el futuro”, sostuvo.

Sin embargo, se tomó la decisión de que no se corte el servicio a los consumidores de menos de 400 kWh/hora, a las personas con vulnerabilidad social y se ha propiciado el arreglo de pago.

Fuentes dijo que han pedido a las empresas tolerancia, pero que lleguen a los acuerdos.

“Lo que yo no podemos motivar es la cultura del no pago o no podemos pagar el servicio público, porque eso yo, jurídicamente no lo puedo hacer”, sentenció.

Para el administrador de la ASEP, el sector empresarial en su gran mayoría se ha acercado a hacer sus acuerdos y arreglos de pago.