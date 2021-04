Adultos mayores deben superar barreras tecnológicas para registrarse en proceso de vacunación

Miles de adultos mayores deben navegar sitos webs y líneas de teléfono automatizadas para registrarse en el programa de vacunación. Superar las barreras tecnológicas no es fácil, sobre todo cuando no hay una persona que escuche del otro lado.

Existen dos formas de registrarse para agendar una cita y recibir la vacuna. Utilizar el sitio web vacunas.panamasolidario.gob.pa. O llamar al 177 e ingresar datos desde el teléfono en un sistema automatizado.

Flor Isabel Quijano tiene 83 años, fue programadora informática en el Banco Nacional. Nos cuenta las dificultades que enfrentó al querer registrarse.

“Duré dos semanas tratando de registrarme, llamando a diferentes números, incluso a un correo. Llegó un momento que llamé a tantos números que quedé en la Presidencia de la República con la secretaria del presidente, que fue quien me atendió. Me dio un número y de allí ya pude comunicarme con la plataforma”, relató.

Los problemas, detalla, eran varios. En el formulario le pedían que escogiera el nombre de sus padres entre 4 opciones, pero ninguna correspondía a los nombres correctos. El sistema tampoco reconocía muchos de sus datos personales.

La línea 177 solo tiene respuestas preprogramadas, por lo que no pudo resolver su problema por allí tampoco. A punta de tenacidad, paciencia y prueba y error con números de teléfono que encontró en sitios webs, logró registrarse para su primera dosis y ahora espera recibir la segunda la próxima semana.

“Yo llamé a la línea telefónica, la debilidad principal es que no hay manera de comunicarse con alguien que hable con la persona que está llamando. Me dan opciones puntuales para seleccionar y ya todo está preplanteado”, contó Bárbara Barrios, maestra y licenciada en informática. Ella se encargó de registrar a su mamá y su abuela de 98 años de edad.

“¿Qué hay de los adultos mayores que no tienen a nadie que esté pendiente para ayudarlos a acceder a la tecnología? ¿de qué otra forma se les pudiera ayudar? Yo registré a mis familiares, si hay alguna información que necesité cambiar, no hay manera de actualizarlo. Simplemente sale el mensaje que ya estamos registradas y hay que esperar que nos contacten”, explicó. “La iniciativa de usar la tecnología es un gran avance, pero deberían adicionar una opción para comunicarse por otros medios para quien no tiene acceso a la tecnología.”

La Autoridad de Innovación Gubernamental compartió que a la fecha más de 1 millón de personas se han registrado para las vacunas y que el 87% de las personas con cita han acudido a recibirla. Adelantaron también que se planea utilizar un código QR en el portal Panamá Digital, dónde se podrá ver la tarjeta de vacunación digital.

Los usuarios piden que se mejore el sistema. La versión para teléfono móviles, por ejemplo, requiere que para ingresar se haga un toque por cada mes del año (partiendo desde 2021) hasta llegar a la fecha de nacimiento.

En el caso de la señora Flor, de 83 años, tiene que presionar 996 veces la pantalla de su teléfono solo para verificar su cita pendiente.

“Yo uso mucho el teléfono, y no puedo accesar al Veríficate en el teléfono. No puedo ingresar los datos”, lamenta Flor.

El programa de vacunación actualmente está dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad. Una plataforma amigable y recursos de ayuda accesibles son vitales para proteger a la población más vulnerable del país.