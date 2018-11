Adultos mayores y jóvenes, segmentos con mayor incidencia para pagar sobornos

El 31% de los encuestados, entre 18 y 34 años, ha pagado sobornos. Es el segmento de la población latinoamericana con mayor incidencia, algo realmente preocupante para la visión de Walkiria Chandler.

Esta joven aspirante a una curul independiente en la Asamblea Nacional (AN) cree que estos números son un reflejo de una matriz institucional acostumbrada a la corrupción.

"¿Qué es lo que ve el ciudadano? Aquí cualquiera puede cometer un acto de corrupción y entre más dinero esa persona sustraiga, entre mayor sea el delito, mejor le va a ir porque no los procesan, no los investigan y no hay una certeza del castigo"", expresó Chandler a TVN Noticias.

El barómetro para Panamá ha indicado que los jóvenes pagan coimas por servicios educativos y policiales, mientras que los adultos mayores se concentran en los de salud.

"No deberían por que tener que ofrecer un dinero extra si han trabajado toda una vida y lo mínimo que se les debería garantizar, a nivel institucional, es la salud", consideró la aspirante independiente.

"Necesitamos mejorar nuestro entorno no solamente de actuación del ciudadano, sino de la empresa privada y como el Estado provee los servicios especialmente en el tema justicia", consideró la directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, a TVN Noticias.

A pesar que este barómetro centra su mayor atención en el ámbito público, el sector privado no se escapa de la crítica ciudadana.

"Nosotros sentimos que esto es un conjunto de temas y problemas que están en el ámbito cultural. Y así como está señalado en el ámbito público, también es necesario que se reconozca en el ámbito de la sociedad", expresó Alma Montenegro, exprocuradora de la Administración.