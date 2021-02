Advierten que la CSS ya no tiene tiempo, el reto será el pago de las pensiones para este 2021

Los problemas financieros de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte se han profundizado con la pandemia que ha provocado una crisis económica y paralizado las cotizaciones de miles de panameños que han quedado sin trabajo o permanecen con su contrato suspendido, mientras tanto el diálogo para abordar estos temas no avanza.

Para Dino Mon, consultor actuarial, uno de los problemas que existe con la Caja de Seguro Social es que se piensa que aún la institución tiene tiempo, pero a mediados del 2020 ya se hablaba de que no se podía seguir pagando las pensiones por lo que se tuvieron que hacer ajustes y traspasar reservas de un programa a otro para poder pagar.

“Me pregunto, con la economía que tenemos, el cierre de empresas y que no tenemos la misma cantidad de ingreso debido a la falta de cotizaciones, cómo podremos enfrentar este año tan complejo para la institución pensando que podemos entrar a un diálogo que está destinado a que pasen los seis meses hablando sin llegar a un acuerdo”, señaló Mon.

El actuario manifiesta que esperaba que, además de que el diálogo fuera antes, que estuviera centrado en resolver problemas. “Si yo fuera parte de la Junta Directiva me vería comprometido a renunciar a mi puesto porque hemos incumplido la tarea que la propia ley nos ha dado”, sostuvo Mon.

“La Junta Directiva no necesita un diálogo, está empoderada por la ley, está comprometida y responsabilizada por la ley, en el mes de enero a haber dado una solución al país, a ejecutar lo que haga que el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte vuelva a encausarse y no hizo nada”, manifestó.

En cuanto a las medidas paramétricas recomendadas por el presidente Laurentino Cortizo, Mon consideró que este puede ser el criterio del Presidente, pero él debe conocer las leyes que no puede ir sobre ellas, y lo que le dice a la Directiva es que esas son sus expectativas, pero son ellos quienes deben dar las opciones y actuar de acuerdo a lo que dice la ley.

“Los miembros de la Junta Directiva tienen que reflexionar y decir: esto nos está quedando grande, esto es no es un problema que nosotros podemos administrar, esto de coliderar una institución con el gerente general y todos los problemas que esto trae nos está llevando a una debacle muy complicada”, puntualizó Mon.

Señaló que la nueva calificación de riesgo del país, complica aún más la situación, pues para poder hacerle frente a los compromisos actuales cómo se van a adquirir nuevos compromisos. “Cada jubilado de la CSS genera 63 mil dólares de déficit, eso da casi 19 mil millones de dólares, porque el sistema está hecho para que se reciban 10 años de pensión, pero si recibes más años ¿Quién la paga?”, indicó.

Sostuvo que la institución debe atraer inversión y generar una mesa de análisis de proyecto para poder invertir y tener mejores retornos hacia el futuro.

Mon explicó que la jubilación es un tema de cuánto ahorras y sobre esos ahorros cuánto recibes, entonces, para ahorrar más tienes que cotizar más o meterle más plata al ahorro. “No entiendo cómo los jubilados pueden pensar que en justicia han trabajado y merecen la jubilación, pero no se puede perder de vista el cálculo financiero que se hizo hace muchos años y hoy no se puede seguir sosteniendo”.

“No podemos tener el ruido de que la gente sienta que su pensión realmente la merecen, no la merecen porque se les está regalando más de la mitad de lo que reciben hoy día, porque no cotizaron la cantidad de años y no ahorraron en esas cotizaciones porque el monto era muy bajo”, sostuvo.

Finalizó diciendo que no le ve futuro al diálogo, pero sí sería bueno saber cómo se va a resolver el problema a corto plazo de la CSS y cómo se van a pagar las pensiones este año.