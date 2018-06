Advierten que actuación de Humbert por planilla 080 tiene 'sustento jurídico'

Menciona que donde haya alguna irregularidad, el contralor debe ejercer sus funciones o de lo contrario se convertiría en un infractor de los deberes de los servidores públicos.

Cedeño recalca que es un derecho que tiene la Contraloría de improbar una planilla si en la investigación gravitan elementos que indican que se ha cometido alguna irregularidad y eso es lo que ha hecho Federico Humbert.

El jurista reiteró que el hecho de que los abogados de la Asamblea Nacional (AN), hayan presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no suspende el proceso de investigación.

Es decir que se admitió el amparo, pero el magistrado sustanciador, Cecilio Cedalise no suspendió la resolución que avalaba una auditoría forense, por lo que considera que no haber permitido el ingreso de los auditores a la AN, fue un acto de arbitrariedad.

Considera que la suma de 4 mil dólares que se tenía antes, es suficiente para que se trabaje en la AN, y no se debió aumentar a 30 mil dólares.