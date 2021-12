La variante ómicron pese a ser más contagiosa que la delta, causa menos enfermedad grave, sin embargo, es necesario mantener una constante vigilancia sobre su comportamiento para poder evitar su expansión y de esta formar cuidar que el sistema sanitario no vuelva a verse comprometido.

El director de la región metropolitana de Salud, Israel Cedeño, dijo que independientemente que las personas estén vacunadas pueden contagiarse y eso pudiera traer un aumento diario que puede colapsar cualquier sistema de salud como sucedió hace un año.

Destacó que la reducción en la aplicación del refuerzo está basada en la evidencia internacional científica que los títulos de anticuerpos empiezan a caer antes de los seis meses, es por ello que se ha autorizado acelerar el proceso.

“Toda persona de 16 años en adelante que se haya vacunado y ya tenga sus tres meses de haberse aplicado la segunda dosis, ya puede acudir a cualquier centro de vacunación a ponerse su refuerzo a partir de hoy”, indicó Cedeño.

El doctor aseguró que el país cuenta con la capacidad para vacunar a todas las personas, pese a que se han estado donando vacunas a algunos países que no han podido acceder al medicamento. Los lugares donde las personas pueden acudir a la aplicación del refuerzo son los centros comerciales habilitados, centros de salud y las personas no tienen que sacar cita.

Reiteró que las personas que se aplicaron las dos dosis de Astrazaneca el refuerzo es con Pfizer, asegurando que la combinación de los fármacos genera una mejor respuesta inmunológica.

Cedeño recordó que la vacuna no previene el contagio, no obstante, sí previene que la enfermedad sea grave e ingresen a los hospitales. No obstante, el ómicron tiene la condición especial de reinfectar a las personas que ya padecieron el virus.

Resaltó que al tener mil o dos mil casos diarios, aunque sean leves, se va a tener que realizar la cuarentena porque se va a colapsar el sistema de salud e igual afectará la economía porque las empresas tendrán a sus colaborados en cuarentena.

En Panamá, entre el 80 y 90 por ciento de los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos son no vacunados, el resto corresponde a personas vacunadas que padecen alguna comorbilidad.

Por su parte, el epidemiólogo Arturo Rebollón dijo que lo que está sucediendo con la nueva variante es algo que no se había visto antes, y es la rapidez con la que se ha convertido en la variante dominante en menos de dos semanas, convirtiéndose en la variante número uno en el mundo.

Coincidió con Cedeño en que esta variante es más infecciosa, lo que no es mejor porque después de dos años de pandemia se sabe que es peor porque de no serlo así ya hubiera acabado la pandemia, pero el problema es que no se detiene, al punto que se está comparando con el Sarampión, el virus más contagioso de la historia.

“Estamos hablando que por cada 1 puede infectar a 15 personas, cuando antes hablábamos que por cada 1 podía infectar a cada 2 o tres. Entonces imagínate en una fiesta de Navidad donde hay 15 personas hay una probabilidad de que se infecten todos, entonces ahí la importancia de seguir los protocolos de bioseguridad”, manifestó Rebollón.

Sobre la ventilación, que es clave en la propagación del virus, Rebollón enfatizó en que en lugares abiertos el techo debe tener varios metros de altura, y abanicos para que se cumpla con los requerimientos, pero si el techo es bajo y hace calor es propicio para la replicación del virus.

También aclaró que cuando una nueva variante aparece la anterior no desaparece, además, resaltó que siempre pueden llegar nuevas variantes. Sin embargo, siempre habrá nuevas vacunas, estudios y medicamentos para combatirlo.

“Estos son virus que evolucionan para sobrevivir en la naturaleza y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, por eso hay que ir sin miedo, puntualizó.

Finalizó diciendo que hay que seguir con las medidas básicas: el lavado de mano, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla.

Por su parte, el doctor Javier Nieto dijo que ómicron es una variante con más de 50 cambios genéticos y eso le confiere ser más transmisible, por lo que genera preocupación.