Advierten que no habrá equipo suficiente para 'trazar a nadie' si la gente incumple medidas sanitarias

El repunte de casos y muertes por COVID-19 ha llevado a las autoridades del país a aplicar nuevas medidas de restricción y movilidad.

Durante el fin de semana de cuarentena total, en redes sociales circularon videos de personas evadiendo las medidas de bioseguridad en fiestas, e incluso enfrentamientos con la Policía Nacional.

Nadja Porcell, directora general de Salud, dijo que son unos pocos, “pero esos pocos transmiten mucho y afectan al resto de la población”.

Para Porcell, es difícil comprender qué pasa por la cabeza de cada una de estas personas. “Lo que me queda claro es que no tienen conciencia de la situación que estamos viviendo”.

Agrega que, seguramente son personas que no les ha tocado vivir el covid de cerca.

Deja claro que en esta situación la conducta ciudadana es uno de los factores fundamentales para la prevención.

Porcell dijo que llevan más de 10 meses explicando sobre las medidas de bioseguridad, entregando mascarillas y caretas, sin embargo, muchas personas insisten en no seguir las recomendaciones.

En este sentido, considera que, en el tema de trazabilidad, así como nunca la cantidad de médicos es suficiente para atender a las personas tampoco los equipos de trazabilidad van a ser suficientes.

"Si las personas no mantienen las medidas de bioseguridad no habrá cantidad suficiente para trazar a nadie”, recalcó.

Reitera que se trata de no enfermar. “La enfermedad no es evitable, la enfermedad es completamente prevenible, siempre que usted use las medidas de bioseguridad y guarde esas medidas en la calle, el trabajo y la casa”, sostuvo la directora general de Salud.