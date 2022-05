En Panamá, las medidas en contra de quienes maltratan a los animales son frágiles, esto a juicio de Mauren Portillo, miembro de la Fundación Ángeles con Colitas.

“Nos destruye ver como una persona destruye la vida de un animalito y pasa desapercibido y la sanción no es tan enérgica como esperamos”, dijo Portillo.

Vea también: Aprehenden a hombre involucrado en un caso de maltrato animal en Chiriquí

La rescatista indicó que recibe todos los días denuncias de casos de maltrato y que está agotada de enviarlas a los canales respectivos que son las juezas de paz para que los procesen, pero es como “nadar contra la corriente”.

“Estamos cansados de no tener el apoyo de las autoridades competentes, no puedo decir en cuántas ocasiones he expuesto hasta mi vida por salvar a un animalito”, reafirmó.

Al menos en David, distrito de Chiriquí no cuentan con una oficina de bienestar animal en el Municipio, enfatizó.

Portillo, sostuvo que tiene años de estar trabajando en el rescate de animales y hasta ahora no conoce de persona alguna que esté detenida por ocasionar maltrato a los animales.

Este martes, una persona que se encuentra detenida por el maltrato y muerte de un gato, será llevado ante un juez de garantías, en un caso que ha llamado la atención de la ciudadanía por el grado de crueldad con que se cometió el hecho.