Advierten que de ser necesario Panamá volvería a medidas más restrictivas de movilidad

La directora de Promoción de la Salud, Gabriela García, recalcó que las medidas de bioseguridad y restricciones siguen vigentes y no se ha cambiado nada desde el día uno en el que empezó la pandemia de la COVID-19.

Sostuvo que lo que ha pasado durante el fin de semana denota que la gente piensa que el virus no está, pero eso no es así, porque sigue y no se ha ido.

“ Si se pudiera ver el virus, las gotículas que están en el aire y son las que contagian, que se suspenden allí y duran horas. Si se vieran la gente pensaría en salir de su casa porque verían el virus”.

Agrega que se sabe que el virus sigue ahí porque no deja de haber casos nuevos cada día.

Sobre la situación que se dio en el Casco Antiguo, donde había una gran cantidad de personas, incluso menores de edad, García dijo que se trató de una irresponsabilidad del local que no garantizó las medidas de bioseguridad, de ningún tipo.

Sostuvo que todas las personas que estaban allí tienen el peligro de contagiarse porque seguramente había alguien que era asintomático.

Dijo que los dueños de los locales tienen que ser conscientes y poner un alto, porque lo que va a pasar con el caso del casco, es que lo van a cerrar, le impondrán una multa que seguramente no podrá volver abrir más.

Por otra parte, manifestó que si una persona va a un local y se ve que está lleno, no reúne las medidas de bioseguridad de distanciamiento, no debería entrar porque sabe que va a exponer su salud al virus.

García sostuvo que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre ha dicho que si es necesario volver a las medidas restrictivas se va a hacer porque es algo que funcionó.

“Al ministro no le va a temblar la mano para aplicar las medidas que sean necesarias para que no se den muertes que son totalmente evitables”, dijo.

Hizo el llamado de “ poner las barbas en remojo”, ya que hay países que están en la tercera ola y el ministro ha advertido que si los casos siguen subiendo se van a tener que aplicar medidas de restricción nuevamente.

Por ejemplo, como en el caso del corregimiento de San Francisco que los casos “ no dejan de aumentar”.