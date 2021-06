No se puede bailar dentro de las discotecas, ya suman más de 100 incumplimientos en locales comerciales

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) junto al Ministerio de Salud (Minsa) procedieron con la sanción de varios locales comerciales por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad establecidas para controlar la cadena de contagio de la COVID-19 y no descartan el cierre de algunos por reincidentes.

El viceministro del MICI, Omar Montilla, dijo que existen más de 100 casos de incumplimiento a nivel nacional y el viernes durante los operativos se citaron a 10 locales de San Miguelito, Tocumen y Calidonia que incumplían con las medidas de bioseguridad y seguridad pública.

“En este momento le estamos dando la oportunidad a bares y discotecas con aforo pertinente y terrazas, que no puedan bailar las personas. Llegamos a una discoteca donde no se respetó el aforo, y no es que no se pueda controlar la entrada si es para eso. Cuando usted ve que el aforo permitido que es de 50% está a su capacidad ya no deben ingresar más personas”, manifestó Montilla.

Aclaró que se está cumpliendo con el debido proceso, se citó a las personas, ya hay sanciones y se culminará con el aviso de operación de algunos locales, aunque es consciente de que los dueños de locales pueden interponer sus recursos, fue enfático en decir que serán rigurosos con sanciones que van de 100.00 a 10,000 dólares.

Destacó que hay buenos casos de presentación de artistas nacionales donde las personas no bailan, se quedan en su burbuja, así como la modalidad de autocine, donde hay presentaciones y las personas se quedan en sus vehículos. Sin embargo, existen comercios que han cambiado sus nombres para seguir operando y continúan con las mismas faltas.

“Necesitamos que los jueces de paz y cumplimiento y las respectivas alcaldías envíen una notificación al MICI donde se suspende el aviso de operación porque este es un trabajo en conjunto”, indicó.

Montilla ponderó que durante meses han estado sentados conversando con los actores sociales en materia de comercio para la reactivación, indicando que aún hay una gran cantidad de actividades del bloque seis que permanecen cerradas y que dependen del buen comportamiento de los que ya están abiertos, por lo que apeló a la consciencia de estos comerciantes para que tengan buenas prácticas.

Recomendó a las personas que están emprendiendo, primero sacar los debidos permisos de operación para luego poner a andar el negocio porque se han encontrado con estos casos y deberán ser citados y sancionados por trabajar al margen de la Ley Panamá Emprende.

“Lastimosamente los que van a llevar al deterioro de la economía son los que siguen con las malas prácticas, son los que en este momento se les está dando la oportunidad de ejercer algún tipo de comercio, sin embargo, el relajamiento que tienen no es correcto. Vamos a estar más pendiente, vamos a hacer operativos todos los fines de semana”, destacó.

Explicó que durante el fin de semana se encontraron con una discoteca completamente cerrada que estaba llena y no pudieron ingresar a la misma hasta que, pasada las 12:00 medianoche, el propietario decidió abrir la puerta. Además, Montilla dijo que se han registrado agresiones a los funcionarios.