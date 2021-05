Aeropuerto de Tocumen ha detectado 1,307 viajeros con COVID-19 desde octubre de 2020

Desde que el Aeropuerto de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 103,449 pruebas y se han detectado un total de 1,307 viajeros positivos con COVID-19.

El reporte de las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se logró detectar 1 pasajero positivos por el virus.

Viajeros procedentes de Suramérica

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 72 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 12,102 que ingresaron desde la aplicacion del decreto.

Doscientos veintiseis viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán tres (3) días hasta hacerle una tercera prueba.