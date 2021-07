Agencia Panameña de Alimentos (APA) Agencia Panameña de Alimentos será más enérgica que la Aupsa, según ministro del Mida

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama reiteró que con la nueva Ley que crea la Agencia Panameña de Alimentos (APA), serán más enérgicos, de lo han sido con la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).

"Peor ciego el que no quiere ver y sordo el que no quiere oír", esto dijo el ministro contra quienes aún señalan que la Aupsa, no desaparecerá con esta nueva institución.

El titular sostuvo que el posiblemente para el próximo mes, tengan completado el proceso de reglamentación de la nueva autoridad, que mantiene un avance del 90%.

Al respecto, Julio Mendoza encargado de la comisión que está encargada de esta reglamentación a lo interno del Mida, indicó que estarán vigilante de que se mantenga la esencia del proyecto que salió de la Asamblea Nacional.

Con información de Luis Jiménez