El alcalde de la provincia de Colón Alex Lee, salió a defenderse ante el cúmulo de críticas que han surgido luego de sus declaraciones, sobre el uso de gastos de movilización, que algunos han catalogado como proselitismo político.

Lee en su cuenta de Twitter aclaró que los gastos utilizados por los alcaldes, para movilización no son para hacer proselitismo.

Vea también: Alcalde de Colón asegura que gastos de movilización son usados para 'caminar' en las comunidades

Añadió que "s on para hacer la labor por la que fuimos electos. Y si no cumplimos con esto, la población estaría en desacuerdo con nuestro trabajo”.

En recientes declaraciones Lee dijo: “ Casi todo el mundo camina en sus comunidades, sino no ganarán nuevamente. Alcalde que no camina, Representante que no camina, queda perdiendo por su corregimiento”,

Añadió que estos emolumentos no son salarios y el 70% de los alcaldes y representantes no tienen gastos de movilización.