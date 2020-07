Alcalde de Río de Jesús se defiende tras ser señalado por realizar fiesta en su residencia

En estos momentos el Alcalde Pinilla, planea tomar acciones legales por el procedimiento, a su vez asegura que de existir alguna investigación por parte del Ministerio de Salud, le va hacer frente.

"El sábado era el día de mi cumpleaños, y mi esposa con unos cuatro u ocho amigos estábamos ahí cuando la policía llegó, vamos a proceder legalmente es un tema que se ha violado la ley, me han faltado el respeto, como autoridad se ha divulgado por todas las redes sociales, como si fuese un crimen o un delito que cometí, no he violado ningún decreto", dijo Pinilla.

Durante el fin de semana miembros de la Policía Nacional de Río de Jesús (Veraguas) acudieron a la casa del Alcalde donde supuestamente se realizaba una fiesta.